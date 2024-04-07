طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وما هي أهم الشروط؟

أتاحت وزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لجميع الأفراد الذين قاموا بالتقديم لطلب الحصول على هذه الخدمة وقد تم تنفيذ جميع الخطوات بطريقة صحيحة حيث أن المدة المستغرقة لمعرفة ما إذا تم قبول الطلب أم لا هي 25 يوماً ويتم استغراق هذا الوقت للتأكد من أن الشخص المتقدم للحصول على هذا الدعم يستحق أم لا، سيتم التعرف على جميع الخطوات التي من خلالها يمكنك الاستعلام عن الطلب تابع لمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال موقعنا البديل.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور، من أحد أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، للفئات الأشد حاجة في المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل المتقدم للحصول على فرصة عمل مناسبة يستطيع من خلالها تحقيق ذاته ودفع عجلة الإنتاج. طريقة التسجيل في برنامج النظام الاجتماعي المطور

زيارة الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي.

يتم تسجيل الدخول عن طريق البوابة الوطنية.

بعد ذلك، يتم الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الشخص المستعلم.

الإنتظار قليلاً إلى حين الوصول إلى حسابك الرسمي في خدمات الضمان الاجتماعي.

الضغط على أيقونة طلبات من الخيارات المتاحة أمامك، ثم الضغط على أيقونة إجراء.

سيتم عرض كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالأهلية، كما سيتم

توضيح قيمة المبلغ الذي يتم الحصول عليه من أهلية الضمان الاجتماعي.

بينما إذا كان الشخص يحصل على المكرمة الملكية سوف يتم عرض قيمتها هي الأخرى.

ما هي شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، وهي على النحو التالي.