حضري أحلى فطور فطائر الزبادي بالسمسم بحشوة اقتصادية قدميها أول أيام العيد

فطائر الزبادي بالسمسم ، من المخبوزات الهشة التي يعتمد تحضيرها على عجينة إسفنجية مكونة من عدة مكونات بسيطة متوفرة بالمنزل، وهي من الفطائر التي تقدم في أوقات مختلفة كوجبة للفطور أو العشاء أو على السحور، ويمكن تقديمها كوجبة مدرسية للأطفال فهي مغذية ولذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر الزبادي بالسمسم بحشوة اقتصادية بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الزبادي بالسمسم

مكونات الوصفة هي كما يلي:-كوب من الزبادي.

كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت.

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

للوجه

سمسم.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف كوب من الماء.

للحشو جبن.

طريقة التحضير

طريقة تحضير فطائر الزبادي بالسمسم بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

في وعاء عميق نضيف الزبادي، والخميرة، والسكر ونقلب المكونات جيداً مع بعض. ثم نضيف ٣ أكواب من الدقيق ونضيف الملح والبيكنج بودر. نعجن المكونات باليد حتي يختفي الدقيق، ثم نضيف كوب الدقيق المتبقي بالتدريج مع العجن حتي نحصل على عجينة متماسكة. نضيف إليها الزيت ونعجن لمدة حوالي خمس دقائق حتي تصبح ناعمة وطرية، ثم نغطى العجينة وتترك حتي تتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل فطائر الزبادي والسمسم

تقطع العجينة إلي كرات صغيرة ثم توضع الكرات داخل صينية مع مراعاة تغطيتها، ثم نخلط العسل الأسود مع الماء في طبق وتمزج المكونات، ويضع السمسم في طبق منفصل، نأخذ كرة من الكرات ثم نفردها قليلا باليد على شكل دائرة ثم نضع في المنتصف القليل من الجبن ونغلق الأطراف جيدا على الحشوة، ثم نضع وجه الكرة في خليط العسل والماء ثم توضع في السمسم حتي تتغطى به تماماً، توضع الفطائر في صينية فرن مبطنة بورق زبدة مع مراعاة الضغط عليها قليلا باليد، نكرر نفس الخطوات مع باقي الكمية وتترك حتي تختمر ثم تخبز في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي، ثم نخرجها من الفرن وتقدم بألف هنا وشفا.