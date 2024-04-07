مساحة 256 جيجابايت وسعر اقتصادي.. Samsung Galaxy تُعلن هاتف اقتصادي بمميزات ومواصفات جنونية!.. اعرفها قبل أي حد

كشفت شركة سامسونج العالمية، عن هاتفها الجديد متوسط الفئة وعالي المواصفات والإمكانيات، هو هاتف الـ Samsung Galaxy A55، حيث يمتلك هذا الهاتف العديد من المواصفات الغير متوفره في أي هاتف أخر مثل توافر شاشة سوبر أموليد 120 هيرتز، فضلاً عن سعة البطارية التي تبلغ نحو 5000 مللي أمبير وسرعة الشحن بقوة الـ 25 واط، غيرها من المواصفات الأخرى التي سنتعرف عليها في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55؟

من أبرز المواصفات التي يتميز بها هاتف Samsung Galaxy A55 عن غيره من الهواتف الأخرى، ما نص على النحو الأتي:-

الهاتف يقوم بدعم شبكات الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس.

إضافة إلى أن الهاتف مقاوم بشكل كبير للماء والغبار حتى متر واحد ولمدة 30 دقيقة.

وزن الهاتف يصل إلى 213 جرام.

يمتلك الهاتف 3 إصدارات منها الـ 128 جيجا بايت و256 جيجابايت بذاكرة عشوائية تبلغ 8 أو 12 جيجا بايت.

يقوم الهاتف بدعم زيادة المساحة الخاصة بالتخزين عن طريق كارت ميموري.

يمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة تصل إلى 32 ميجا بكسل.

كما يتميز الهاتف بـ 3 كاميرات تصل دقة الأولى إلى 50 ميجا بكسل والثانية إلى 12 ميجا والكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.

يدعم الهاتف جميع شبكات الواي فاي وكذلك البلوتوث الذي يأتي بإصدار 5.3.

ما هو سعر Samsung Galaxy A55؟

وصل سعر هاتف Samsung Galaxy A55 في المملكة العربية السعودية إلى 1550 ريال سعودي وذلك للنسخة الـ 128 جيجا مع رامات 8 جيجا، إضافة إلى أن النسخة الـ 256 جيجا بايت بلغت نحو 1700 ريال سعودي، وفي مصر وصل سعر الهاتف إلى 1450 درهم من النسخة الـ 128 جيجا بايت.