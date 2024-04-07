البياض الملفت كريم القرنفل والفازلين الطبيعي لبشرة ناصعة البياض بدون تجاعيد

كريم القرنفل والفازلين من أجمل وأفضل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتقضي على التجاعيد وتجعل البشرة مشرقة وجميلة طول الوقت، كما يعمل الكريم على إزالة التصبغات والبقع الداكنة، ويزيل الاسمرار من المناطق الغامقة بالجسم، ويعطي لها رائحة جميلة ويجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال، وهو يساعد على إزالة البثور وتنظيف مسام البشرة من العمق، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل كريم القرنفل والفازلين لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

مكونات عمل كريم القرنفل والفازلين المبهر

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من مغلي القرنفل.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والفازلين المبهر يزيل تجاعيد ويفتح البشرة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي القرنفل مع النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا جيداً. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نقوم بإضافة الفازلين الطبي، وزيت القرنفل للخليط ونقلب برفق حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

طريقة استخدام الكريم القرنفل والفازلين

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف جيداً، ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة ويترك لمدة 25 كاملة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك من أول مرة، يفضل وضع الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم حتى نحصل على أروع النتائج.