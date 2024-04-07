100 دولار كام دينار؟.. سعر الدينار العراقي أمام الدينار يصدم الجميع اليوم

شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا كبيرًا أمام الدينار العراقي في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مما أثرت بشكل كبير على أسعار الصرف داخل البورصات العاملة في الدولة، ومع نهاية تعاملات أمس استقر سعر الدولار أمام الدينار داخل بورصات بغداد وأربيل مع إغلاقهما للتعاملات، هذا وأن سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجل نحو 147.600 دينار عراقي لكل 100 دولار، بعد أن وصل صباح اليوم إلى 147.100 لكل 100 دولار بإنخفاض قارب على الـ 500 دينار.

سعر الدولار أمام الدينار

وفي محال الصيرفة وصلت أسعار البيع في الأسواق المحلية ببغداد إلى نح 148.750 دينار لكل 100 دولار، كما أن سعر الشراء سجل الـ 146.750 دينار عراقي لكل 100 دولار، فضلاً عن بورصة أربيل شهد سعر الدولار فيها حالة من الاستقرار ليبلغ نحو 147.400 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما وصل سعر الشراء إلى نحو 147.200 دينار عراقي، مع اختلاف طفيف في السعر من بورصة إلى أخرى.

حالة أسعار الصرف في البنوك اليوم

يذكر أن أسعار الصرف تشهد حالة من الاضطرابات الملحوظة التي استمرت خلال الفترة الماضية، نظرًا لقلة العملات الأجنبية والعربية داخل المصارف العراقية، مما أثر ذلك بشكل كبير على سعر الصرف، إضافة إلى أن البنك المركزي العراقي يبذل قصارى جهدها في سبيل تدبير العديد من التمويلات اللازمة لسد فجوة سوق الصرف في العراق، خاصة مع كم الموجات الاقتصادية التي يمر بها العالم.