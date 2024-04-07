دليل النسخة الرابعة من موسم الرياض

يعد موسم الرياض من أبرز الأحداث في المملكة، حيث يجمع بين مجموعة متنوعة من الفعاليات والمناطق الجديدة والتجارب الفريدة.

انطلق هذا الموسم لأول مرة في عام 2019، واستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالعروض الموسيقية الرائعة، والفعاليات الرياضية المثيرة، وتجارب تذوق الطعام الفاخر، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية المتنوعة.

يعود موسم الرياض في نسخته الرابعة، محملاً بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الممتعة، مع الكثير من المفاجآت التي تنتظر الزوار خلال هذا الموسم المذهل! دعونا نتعرف على هذه الفعاليات والمناطق وطرق الحصول على التذكر.

موعد موسم الرياض

انطلقت النسخة الرابعة من موسم الرياض في يوم السبت 28 أكتوبر 2023، وسط حفل افتتاح مذهل ومباراة ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو. انطلق الموسم بحفل افتتاح ضخم شهد حضور العديد من النجوم العالميين. تميز الافتتاح بنزال تاريخي بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، حيث جرت المباراة المنتظرة بين البطلين على 10 جولات مثيرة في العاصمة الرياض.

مناطق موسم الرياض

تتأهب العاصمة خلال موسم الرياض بمناطقها المخصصة لاستضافة فعاليات هذا الحدث الكبير، حيث تتنوع الأنشطة والمتعة في كل زاوية. إليكم قائمة بالمناطق المميزة التي تستضيف فعاليات موسم الرياض:

1. رياض بوليفارد سيتي

منطقة ذات أبعاد كبيرة تتسم بتنوع الفعاليات والمطاعم والمتاجر، موقعها في حي حطين على طريق الأمير تركي الأول.

2. فيا رياض

منطقة فاخرة توفر تجربة فريدة من نوعها من السينما والمطاعم الفاخرة والتسوق، بالإضافة إلى إمكانية الإقامة في فندق عالمي.

3. كومبات فيلد

منطقة مليئة بالألعاب المثيرة والمتعة، حيث يمكنك تجربة ألعاب الدبابات والرماية والمزيد.

4. ونتر وندرلاند

وجهة مثالية للترفيه والألعاب، مع أكثر من 52 لعبة وست مناطق متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات.

5. واجهة الرياض

مكان مثالي للاستمتاع بأكبر معارض الشرق الأوسط وفعاليات متنوعة مثل معارض “الجيمرز” و”الأنيمي”.

6. المربع

موقع يجمع بين الفنون والمطاعم العالمية والطبيعة الخلابة، مما يخلق جوًا ساحرًا.

7. رياض سفاري

مكان يجمع بين الحيوانات النادرة والفعاليات الممتعة، مع تجربة فريدة من نوعها.

8. العاذرية

منطقة توفر أجواء شتوية جميلة مع المطاعم العالمية والموسيقى الحية.

9. أوايسس الرياض

وجهة مثالية للاستمتاع بالموسيقى والفنون والمأكولات الشهية في أجواء رائعة.

10. ذا جروفز

منطقة توفر تجربة فريدة من نوعها مع الفنون والمقاهي والمطاعم.

11. نبض الرياض

مكان يجسد الثقافة والتراث من خلال الفنون والعروض الثلاثية الأبعاد.

12. قرية زمان

منطقة تراثية تجمع بين جمال الحياة القديمة والفعاليات الثقافية والترفيهية.

13. شجرة السلام

مكان يوفر هدوءًا وسكينة وجوًا مميزًا مع الموسيقى الهادئة.

14. خلوها

منطقة تجمع بين الفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية في جو من الهدوء والترفيه.

فعاليات موسم الرياض

موسم الرياض بنسخته الرابعة يأتي بفعاليات متنوعة ومميزة تجمع بين الثقافة والترفيه والرياضة، حيث يشهد العاصمة السعودية العديد من الأحداث الاستثنائية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. إليكم باقة من الفعاليات التي تضيف لمسة من السحر والتشويق إلى موسم الرياض:

1. بودكاست موسم الرياض

بودكاست BigTime، من تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة ياسمين صبري، يستضيف أبرز الشخصيات العربية في سلسلة حوارات مميزة ضمن فعاليات موسم الرياض.

2. UFC Fight Night

تستضيف بوليفارد هول بطولة UFC Fight Night لأول مرة في الرياض، حيث يتنافس أبطال الملاكمة في ليلة مليئة بالتشويق والإثارة.

3. كأس موسم الرياض

مباراة أسطورية تجمع بين ليو ميسي وكريستيانو رونالدو في تحدٍ كروي ناري يجمع نوادي النصر والهلال وانتر ميامي.

4. كأس موسم الرياض للتنس

تستضيف الرياض أبرز نجوم التنس العالميين في منافسات كأس موسم الرياض للتنس، مع مواجهات مثيرة بين نجوم اللعبة.

5. مهرجان فود تراك

يجمع مهرجان فود تراك في الرياض بين الثقافات المحلية والعالمية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمأكولات الشهية.

6. بوليفارد حواء للجمال

تستقبل بوليفارد سيتي عشاق الجمال في فعالية فريدة من نوعها، مع ورش عمل ومحاضرات تخصصية مع خبراء الجمال العالميين.

7. معرض الرياض للسيارات

يعود معرض الرياض للسيارات بنسخته الرابعة ليعرض أحدث وأجمل السيارات ويقدم فعاليات وعروض ممتعة لعشاق السيارات.

8. تحدي البلوت

فعالية تحدي البلوت الأسبوعي في بوليفارد سيتي، مع جوائز نقدية مغرية تصل إلى 50,000 ريال سعودي للفائزين.

9. كراون جول

نزالات مصارعة عالمية تجمع أبرز المصارعين العالميين في فعالية كراون جول بموسم الرياض، مع مباراة نهائية مثيرة.

تذاكر موسم الرياض

تستطيع حجز تذاكر موسم الرياض سواء كنت داخل أو خارج المملكة، وقد يلزمك أيضًا حجز طيران الرياض إذا كنت مقيم خارج المدينة. توفر موسم الرياض منصتين لشراء التذاكر بطريقة آمنة وموثوقة باستخدام تقنيات عالمية المستوى.

– الموقع الرسمي لشراء تذاكر موسم الرياض.

– التطبيق الرسمي لتذاكر موسم الرياض.

بعد اكتمال عملية الشراء بنجاح، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني لتأكيد عملية الشراء. تكون التذكرة متاحة مباشرة في التطبيق بعد تلقي رسالة التأكيد بنجاح.

للدخول إلى التطبيق، استخدم بريدك الإلكتروني وكلمة المرور التي استخدمتها أثناء عملية الشراء. عند تسجيل الدخول في التطبيق، ستجد التذاكر متاحة في حسابك.

تكون التذكرة نشطة وجاهزة للاستخدام قرب موعد الفعالية، ولن يتمكن الزوار من مشاهدة رمز QR أو مشاركة التذكرة قبل موعد الحدث.