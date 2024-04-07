بشرى سارة وعاجلة.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 77 أبريل 2024 وما هي الفئات المستفيدة

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 77 أبريل 2024 هذا ما ينتظره الملايين من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بلهفة وشوق لشراء احتياجات العيد لأن هذه الدفعة تأتي بالتزامن مع عيد الفطر المبارك الذي لن يتبقى عليه سوى يومين فقط فلكياً، مساعدات حساب المواطن من أهم وسائل الدعم بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة،

حسب الإحصائيات أن عدد مستفيدي حساب المواطن المشمولين من الاستحقاق وصل عددهم نحو 10.7 مليون مستفيد وقد وصل إجمالي المبلغ النقدي 3.4 مليار ريال سعودي، مما أصبحت منظومة الدعم حساب المواطن نحو 74% وسوف تستقبل الجهة المسؤولة الفترة القادمة عدد جديد من المستفيدين لضمان رفع العبء عن الأسر المتعففة لرؤية 2030 كما يجب أن يكون، خلال الفقرات التالية نستعرض لكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 77 أبريل 2024.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 77 أبريل 2024

منذ عدة أيام تم الإعلان بشكل رسمي عن بدء عملية إيداع المستحقات النقدية من حساب المواطن الدفعة 77 من شهر أبريل الجاري 2024، وأكد مسؤولي البرنامج أن الصرف يكون مبكراً بمناسبة حلول عيد الفطر وأن موعد الصرف المحدد 10 من الشهر يوافق أول أيام عيد الفطر وجميع المصالح والبنوك في عطلة رسمية، وبناءاً على ذلك بدأت عملية الإيداع والصرف من يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 من أبريل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل 2024 لجميع المشمولين المكتملة طلباتهم.

من هم الفئات المستفيدة من حساب المواطن 1445

هناك فوق 10 مليون مواطن ومواطنة من جميع المدن السعودية يستفيدون من دعم حساب المواطن والذي يعتبر جزء أساسي في حياتهم لأنه المصدر الرئيسي للحصول على المال والإعانة على ظروف الحياة والمعيشة لكن لم يحصل على هذا الدعم إلا بشروط خاصة وهم