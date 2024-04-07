بسكويت العيد بالسمسم بدون زبدة أو سمنة ولا ماكينة بأنجح طريقة

بسكويت العيد بالسمسم ، من المخبوزات الشهية التي تقدم في العديد من المناسبات، كما يتم تحضيره بمكونات اقتصادية بدون استخدام السمنة أو الزبدة، كما يتميز بنكهة الشهية لاحتوائه على السمسم الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ويمكنا تشكيل البسكويت بدون استخدام القمع أو الماكينة حتى نسهل عملية التشكيل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد بالسمسم بطريقة سهلة وبسيطة جدا.

مكونات عمل بسكويت العيد بالسمسم

لتحضير البسكويت نحتاج إلي المقادير الآتية:-

٢ بيضة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث أكواب من الدقيق.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب سائل.

نقطة من الخل.

سمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت العيد بالسمسم بسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:-

في وعاء عميق نضيف حبة من البيض ثم نضيف بياض البيضة الأخرى فقط. ثم نضيف السكر والفانيليا ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي، حتي يصبح الخليط أبيض وفاتح اللون. نضيف الزيت ونستمر في الخفق حتي تتجانس المكونات. نضيف الحليب البودر والسمسم ونقلب المكونات حتي تتجانس. نضيف كمية الدقيق تدريجيا ونضيف رشة الملح، نقلب المكونات دون عجن حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة.

طريقة تشكيل بسكويت العيد بالسمسم

تفرد العجينة بين كيسين من الأكياس البلاستيكية باستخدام النشابة حتي تصبح بسمك متوسط، ثم نقطع العجينة باستخدام قطاعة البسكويت إلي قطع متوسطة الحجم، ثم توضع قطع البسكويت داخل صينية فرن مدهونة بالزيت، ثم نخلط صفار البيض مع الخل والحليب ثم ندهن قطع البسكويت بالخليط ويزين بالسمسم، ثم يخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف حتي ينضج ويأخذ لون ذهبي، ثم نخرجه من الفرن ويترك حتي تهدأ حرارته ثم يقدم بالهنا والشفاء.