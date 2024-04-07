” هتاخدها قبل العيد” الأزهر أعلن عن طرح مساعدة مالية من بيت الزكاة والصدقات المصري لتلك الفئة

تقوم مشيخة الأزهر الشريف بتوفير مساعدة مالية من بيت الزكاة والصدقات المصري للمواطنين التي تدعم الفئات المستحقة من الأسر محدودة الدخل جراء الأحداث الراهنة من تأرجح الأوضاع الاقتصادية التي أصبحت متأزمة بشكل كبير في العالم، والذي يترتب عليه صعوبات معيشية عديدة تواجه هذا النوع من الفئة، وعليه سنحاول بقدر المستطاع توضيح مساعدة مالية من بيت الزكاة والصدقات المصري وفقًا للشروط المطلوبة وخطوات التسجيل.

مساعدة مالية من بيت الزكاة والصدقات المصري

تستهدف الأزهر الشريف من خلال طرحها خدمة مساعدة مالية من بيت الزكاة والصدقات المصري ضمن خدماتها الرقمية والتي تساعد الشرائح الاجتماعية التي تكون تحت خط الفقر، وتلزم الحصول عليها التشريع في إجراءات عملية التسجيل وفقًا للتالي:

تنص أولى الخطوات الولوج عبر الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات المصري .

. ثم التشريع في تسجيل الدخول عبر قسم منحة بيت الزكاة والصدقات المصري.

بعدها بالتوالي يتطلب إدخال المعلومات اللازمة للتسجيل.

يليه استكمال جميع الإجراءات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة.

عقب النقر على خانة تسجيل.

شروط المساعدة المالية من بيت الزكاة والصدقات المصري

تندرج منحة مساعدة مالية من بيت الزكاة والصدقات المصري المقترحة من مشيخة الأزهر الشريف من ضمن البرامج الرقمية المدعمة التي تسهم في التيسير على المواطنين الأزمات المعيشية المتتالية جراء الظروف التي أصبحت أشبه بالقهرية بسوء الوضع الاقتصادي، ووضعت عدة بنود من أجل التسجيل على تلك المساعدة لتتمثل في الشكل الآتي:

أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية.

يستوجب على المتقدم الإقامة داخل حدود الدولة المصرية.

ينبغي عدم حصول المتقدم على أي سبل دعم أو إعانة مالية من قبل مؤسسات الدولة.

ومرورًا على توضيح التفاصيل بخصوص مساعدة مالية من بيت الزكاة والصدقات المصري التي يحرص المستفيدين في الاستعلام عنها للحصول على الدعم الاجتماعي.