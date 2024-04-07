الراعي الرسمي للعيد.. أسعار الفسيخ والرنجة والسردين 2024 في الأسواق

ضمن عمليات البحث الأولى على جوجل منذ عدة أيام متتالية هي أسعار الفسيخ والرنجة والسردين 2024 لأن الأسماك المملحة ضمن أهم الأطباق الرئيسية في عيد الفطر المبارك، عادات وتقاليد يتبعها المصريين منذ قديم الزمان وأصبح عيد الفطر يشتهر بتلك المأكولات المميزة والذي يعتبرها البعض عادات غريبة لكن يتشوق المصريين بحلول العيد تناول تلك الأسماك والاستمتاع بمذاقها الشهي

ويرغب المواطنين في معرفة أسعار الفسيخ والرنجة والسردين في الأسواق وما هي أنسب أضمن أماكن لشراء تلك الأسماك، حيث تختلف أسعار الأسماك المملحة من مكان إلى أخر حسب حجم السمكة وجودة المكان وطريقة التقديم أو البيع، فهناك أسماك مملحة من الفسيخ والرنجة والسردين تباع كما هي كاملة ويمكن شرائها مخلية على التقديم مباشرةً، ترقبوا معنا للتعرف على أسعار الفسيخ والرنجة والسردين 2024.

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين 2024

يعتبر الفسيخ والرنجة والسردين من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس وضمن الأطباق الأساسية على مائدة الطعام في عيد الفطر المبارك، وتبدأ الأسعار في الأسواق على النحو التالي:.

سعر كيلو الفسيخ في الأسواق والمحلات يبدأ من 250 جنيه ويصل حتى 400 جنيه للكيلو.

كما هناك أسعار أقل من الفسيخ حسب حجم السمكة ويبدأ سعر الكيلو من 220 وحتى 250 جنيه.

سعر كيلو الملوحة الأسواني من 200 جنيه وحتى 230 جنيه.

كيلو السردين المملح يبدأ سعره من 150 جنيه.

سعر كيلو السردين مخلي 200 جنيه.

سعر الرنجة يتراوح ما بين 80 جنيه حتى 150 جنيه.

أسعار الأسماك المملكة المخلية و البطارخ في الأسواق

يوجد بعض المحلات الشهيرة تقوم ببيع الأسماك المملحة مخلية مع بعض الاضافات الليمون والزيت على التقديم مباشرةً دون الحاجة لتنظيفها أو وضع أي إضافات وتأتي أسعارها:.