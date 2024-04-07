الواتس آب الجديد بمميزات هتذهلك!.. حمل تحديث واتساب وأعرف مميزاته قبل أي حد

علي الرغم من وجود العديد من التطبيقات الإلكترونية إلا أن تطبيق الواتس آب يعد واحد من اهم البرامج التي لم يتم الاستغناء عنه وذلك لأنه يتميز بعدة خصائص لم نري لها مثيل في أي من التطبيقات الأخري، أولا سرعة التواصل، سهولة الإرسال، من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم عدة خصائص ومميزات خاصة بتطبيق الواتس آب الجديدة انتظرنا.

مميزات الواتس آب الجديد

خصائص الواتس آب الجديد عندة القدرة علي الاحتفاظ بالمحادثات الخاصة بالأشخاص المحظورين.

لدية خاصية الرد الفردي علي رسائل أعضاء المجموعات.

يدعم أيضا تعدد حساباتك علي نفس الجهاز بدون الاضطرار إلي غلق الحساب الأساسي.

يعمل علي سهولة رفع الفيديوهات لمدة وقدرها 30 ثانية لحالات الواتس.

لدية ميزة الرد التلقائي علي الرسائل.

لدية القدرة علي استماع للتسجيلات داخل المحادثة بشكل متتالي.

لدية القدرة علي استرجاع الصور والفيديوهات التي تم حذفها.

يدعم أيضا التواصل مع اكثر من فرد في وقت واحد تلك ما يسمي بالدردشة الجماعية.

لدية القدرة علي التحكم في مستوي الخصوصية الذي تريده.

خاصية إخفاء الرقم في الواتساب.

خصائص واتساب الجديد

من وأبرز خصائص واتساب الجديد، ما جاء على النحو الأتي:-