تكنولوجيا
الواتس آب الجديد بمميزات هتذهلك!.. حمل تحديث واتساب وأعرف مميزاته قبل أي حد
علي الرغم من وجود العديد من التطبيقات الإلكترونية إلا أن تطبيق الواتس آب يعد واحد من اهم البرامج التي لم يتم الاستغناء عنه وذلك لأنه يتميز بعدة خصائص لم نري لها مثيل في أي من التطبيقات الأخري، أولا سرعة التواصل، سهولة الإرسال، من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم عدة خصائص ومميزات خاصة بتطبيق الواتس آب الجديدة انتظرنا.
مميزات الواتس آب الجديد
- خصائص الواتس آب الجديد عندة القدرة علي الاحتفاظ بالمحادثات الخاصة بالأشخاص المحظورين.
- لدية خاصية الرد الفردي علي رسائل أعضاء المجموعات.
- يدعم أيضا تعدد حساباتك علي نفس الجهاز بدون الاضطرار إلي غلق الحساب الأساسي.
- يعمل علي سهولة رفع الفيديوهات لمدة وقدرها 30 ثانية لحالات الواتس.
- لدية ميزة الرد التلقائي علي الرسائل.
- لدية القدرة علي استماع للتسجيلات داخل المحادثة بشكل متتالي.
- لدية القدرة علي استرجاع الصور والفيديوهات التي تم حذفها.
- يدعم أيضا التواصل مع اكثر من فرد في وقت واحد تلك ما يسمي بالدردشة الجماعية.
- لدية القدرة علي التحكم في مستوي الخصوصية الذي تريده.
- خاصية إخفاء الرقم في الواتساب.
خصائص واتساب الجديد
من وأبرز خصائص واتساب الجديد، ما جاء على النحو الأتي:-
- قفل الدردشة.
- الإشارات الخاصة إلى جهات الاتصال.
- إرسال مقطع صوتي مساحته تصل إلي 100 ميجا بايت.
- يتيح إمكانية إجراء مكالمات صوت وصورة.
- وجود إشعارات بمن قام بمشاهدة حالة الواتس آب الخاصة.
- خاصية إخفاء تسجيل مقطع صوتي معين.
- التحكم في إعدادات الخصوصية والأمان.
- لدية القدرة علي النسخ الاحتياطي للدردشة.