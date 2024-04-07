فرحي عيالك في العيد.. تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

طيور الجنة من اقدم القنوات التي تهتم بقضايا الطفل من خلال هذه القناه تعمل علي تنمية مهارات الطفل عبر الأناشيد والبرامج التي تبث من خلالها، برامجها متنوعة ومختلفة، نالت إعجاب العديد من المتابعين حول الوطن العربي ومازال الجميع يحبونها الكبير والصغير تستهدف الأعمار ما بين 3 أعوام واقل حتي 16 عاما، دائما يثق بعرض محتوياها جميع اولياء الامور، ذلك لأنها تكون فريدة في عرض محتوياها ايضا، تبث برامجها علي مدار اليوم، يتمكن الجميع من تحميل القناه علي شاشات التلفاز دون الحاجة الي دفع أي رسوم مالية إطلاقا، دائما يبحثوا عن ترددها الجديد، علما بانه من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم التردد الجديد الخاص بالقناه، كيفية تنزيل القناه علي شاشات التلفاز ابقوا معانا.

التردد الجديد بقناه طيور الجنة عبر النايل سات

تردد القناه يكون: 11274.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الاستقطاب يكون: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الترميز: 27500.

العرب سات تبث التردد الجديد الخاص بطيور الجنة

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

استقطاب القناه: عمودي.

التردد الجديد: 11310.

معدل التصحيح الخاص بالقناة: 4/3.

القمر الصناعي: العرب سات.

آلية تحميل تردد قناه طيور الجنة علي شاشات التلفاز