خصم مذهل 1450 ريال على هاتف سامسونج جالكسي اس 23 ألترا بالتقسيط من جرير السعودية

الجوال الخرافي سامسونج جالكسي اس 23 ألترا هاتف متكامل يحمل مزايا كثيرة تجعله من أقوى الهواتف الرائدة التي طرحتها شركة سامسونج، حيث يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الأحدث، كاميرات ممتازة تعطينا أفضل الصور والفيديوهات، خامات رائدة تم تصميم الهاتف منها، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 23 ألترا بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر سامسونج جالكسي اس 23 ألترا من جرير

سوف نتعرف على سعر الهاتف الخرافي Samsung Galaxy S23 Ultra بالتقسيط من جرير وهو كالتالي:-

سعر الهاتف قبل الخصم يبلغ 4955.65 ريال سعودي. أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 3694.78 ريال سعودي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة. قيمة القسط الشهري للهاتف 192.39 ريال سعودي لمدة 36 شهر مع إمكان للتمويل. قيمة الخصم 1450 ريال سعودي+ هدايا بقيمة 100 ريال سعودي. كما يوجد خصم 20% كحد أقصى 150ريال سعودي باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية ومسبقة الدفع وبطاقات إمكان ويور باي الائتمانية. يأتي مع الهاتف ضمان لمدة 24 شهر شهر من استلام الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة منحنية الأطراف من نوع Dynamic AMOLED 2X ، بمقاس 6.8 إنش.

المعالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا الـ 4 نانو.

يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس ال 5G.

تم تصميم الهاتف من خامات عالية الجودة تأتي بظهر من الزجاج محمي بجوريلا فيكتس 2 مع إطار من معدن الألمنيوم.

البطارية رائعة تأتي بسعة 5000 ملى أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 وات والشحن اللاسلكي بقوة 10 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات.

يدعم الهاتف مستشعر بصمة الوجه ويأتي مدمج بالشاشة ويعمل عن طريق الموجات فوق الصوتية.

الهاتف مدعوم بخاصية الـ Face Unlock لفتح الجوال عن طريق بصمة الوجه.

مواصفات كاميرات سامسونج جالكسي اس 23 ألترا

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، أما الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي رباعية الأولي تأتي بدقة 200 ميجا بكسل، والثانية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، أما الثالثة تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الفيديوهات باقصي ثبات، مع فلاش من نوع ليد فلاش.