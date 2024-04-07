دعاء اليوم 28 من رمضان 2024 اغتنم الفرصة الأخيرة.. “اللهم نسألك الجنة والعتق من النار”

دعاء اليوم 28 من رمضان 2024 يبحث عنه ملايين المسلمين من أجل التقرب من الله لأن شهر رمضان على وشك الانتهاء ولا نعلم هل يمن علينا الله بحلوله في أعوام قادمة، ولا أحد يعلم كم بقي في العمر كي يأتي علينا رمضان في عام جديد ولذلك الفرصة الأخيرة تدق الأبواب وساعات الانتهاء قد تقترب كثيراً،

أكثروا من الدعاء أن الله يبلغكم شهر رمضان في أعوام عديدة للحصول على أجر و ثواب هذا الشهر الكريم، وأن الله يقول للعبد أدعوني استجب لكم، ينزل الله للسماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داعي أو منادي استجب له فهل يوجد نعم أعظم عليكم من نعم الله عز وجل، اليوم نستعرض لكم عبر موقعنا البديل دعاء اليوم 28 من رمضان 2024.

دعاء اليوم 28 من رمضان 2024

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، القَبْرِ.

اللهم في هذه الليلة المباركة ارزقني كل خير وعافية وصحة وسلامة وسَعة رزق فاجعل لي منها نصيبًا.

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

«اللهم استرنا في الدنيا والآخرة واشغلنا بذكرك عمَّن سواك يا رب العالمين.

اللهم نسألك الجنة والعتق من النار.

اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا وارضَ عنَّا في الدنيا والآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، واجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم منيب، يا رب العالمين.

أدعية العشر الأواخر من رمضان

نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان وهي العشرة الأخيرة التي يعتق الله فيها رقاب العباد من النار ويتوب من تاب وعاد نادماً، لذا عليكم الإكثار من الدعاء في الليل وفي النهار في السر وفي العلن لعل هناك ساعة الدعوة فيها لا ترد وتكون نهاية شهر رمضان بداية لزوال كل حزن وهم وفك لكل كرب وراحة من كل مشقة وتيسير في كل أمور الدنيا التي تعجز عن تحقيقها ولكن الله قادر على كل شئ ولم يعجز ولم يصعب عليه أمراً فقول يارب واترك الأمر بيد الله يدبرها لك من حيث لا تعلم ومن حيث لا تدري فاللهم بلغنا وإياكم سنوات عديدة من شهر رمضان أمين.