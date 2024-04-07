صابر وصل للسيف و هيدمر الجن وعماد مطلعش خاين.. مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 29.. اعرف مواعيد العرض والقنوات العارضة

مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 29، ينتظر جميع متابعي مسلسل المداح للنجم حمادة هلال مشاهدة الحلقة القبل الأخير التاسع والعشرون بفارغ من الصبر وفي نفس الوقت يشعرون بالحزن على انتهاء المسلسل وخاصةً بعد تداول الأنباء كثيرة بأن المداح 4 أسطورة العودة هو الجزء الأخير من مسلسل المداح، حقق مسلسل المداح نجاح كبير ووصلت شهرته وانتشاره في جميع الدول العربية، ويومياً يتصدر اسم المسلسل بحث جوجل وفيس بوك لاستكمال أحداث المسلسل المليئة بالتشويق والإثارة، نتعرف معاً خلال التقرير التالي على أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 29.

مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 29

المداح ضمن المسلسلات المصرية الذي يتابعها الملايين منذ عدة سنوات ولم يشعرون بالملل بل هناك الكثير لا يتابعون سوى هذا المسلسل في رمضان، تبدأ أحداث الحلقة 29 عندما تخبر ام حسن صابر أنها رأت له منام جميل أن يحمل في يده سيف كبير وينتصر على اعدائه، ثم يظهر صابر وهو يتحدث مع جده غيم الذي أخبره عن سر السيف وأنه يستطيع الوصول أليه وأنه يسير على الطريق الصحيح ومن خلال هذا السيف سوف ينتصر على الجن، وبعدها يفكر صابر في هذا الكلام ويحاول الوصول لانهاء تلك القصة وغلق جميع البوابات والانتصار على النمرود وقزح، كما انقذ حسن منال لأنها رأة في منامه أنها تنتحر فذهب إليها مسرعاً

ومن جهة أخرى تخطط رحاب لبيع الآثار وعندنا تعطي منال حقها ترفض وتقول لها أن لا اريد شئ بل أريد اختي اريد أن اشعر بالامان فأخذت رحاب المال وتركتها وفي اليوم التالي ذهب رحاب لمنزل صابر لكي تأخذ الكتاب وبالفعل اخذت رحاب الكتاب وأعطته سميح وطلب منها أن تفعل بعض الأشياء من أجل الزواج، لكن خطة سميح تلك المرة بائت بالفشل واكتشف سميح أن عماد خدعة ويساعد صابر وقبل أن يقضي قزح على عماد قامت تاج بمساعدته، وفي نفس الإطار وصل صابر للسيف وعاد للدكتور صبحي يستحضر النمرود ويغلق البوابات وتنتهي الحلقة عند ذلك.

مواعيد عرض المداح 4 الحلقة 29

تشاهدون مسلسل المداح 4 الحلقات الأخيرة عبر شاشة قناة MBC مصر في تمام الساعة 8 مساءً.

كما يعرض مسلسل المداح أسطورة العودة في تمام الساعة 12 مساءً على MBC مصر والإعادة الساعة 4 مساءً.

ويعرض مسلسل المداح على منصة شاهد VIP بعد عرض الحلقة الأصلية على MBC مصر.