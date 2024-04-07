عاجل “اعرف الزيادة بقت كام” دلوقتي رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الجديدة 2024م

عقب إصدار تطبيق نسبة زيادة على القيمة الأساسية للرواتب، قامت الحكومة العراقية بتعديل رواتب جميع الموظفين في البلاد، كما يعد الديوان العراقي الجهة المسؤولة الوحيدة عن تحديدها، ويتلقى العاملون في مختلف الدرجات الوظيفية في العراق رواتبهم وفقًا للتعليمات المنصوص عليها، وخلال الفقرات التالية من المقال الحالي، سوف نستعرض كافة التفاصيل الخاصة برواتب الموظفين بالعراق والتعديلات الخاصة بها، كما سنتعرف على رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الجديدة 2024م، والتي تأتي ضمن جهود الدولة العراقية لتحسين أوضاع المتقاعدين والعاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

بيان بشأن رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة

هذا وقد أعلنت الحكومة العراقية عن إصدار بيان، أوضحت من خلاله أن المجلس النيابي بالعراق قد وافق على زيادة نسبة الرواتب للمتقاعدين، وذلك ضمن الجهود التي تقوم يها الدولة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتحقيق القدرة على مواجة التحديات الاقتصادية المختلفة، حيث تبلغ قيمة الزيادة المقررة 45,000 دينار، وتُعتبر جزءًا أساسي من التدابير الشاملة التي تتخذها الحكومة لدعم الشرائح البسيطة في المجتمع العراقي.

تعرف على رواتب المتقاعدين بالعراق بعد الزيادة المقررة

بعد أن تم تحديد نسبة الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق، أوضحت الحكومة العراقية عن موقف ونظام الرواتب الجديد للمتقاعدين بالدولة، حيث أوضحت الدولة أن الرواتب ستكون على النحو التالي:

زيادة رواتب المتقاعدين الذين يتلقون رواتب لا تتجاوز 500 ألف دينار، ليصبح راتبهم بقيمة 500 ألف دينار عراقي.

إضافة زيادة بفيمة 100 ألف دينار لجميع المتقاعدين الذين يتلقون رواتب تتراوح ما بين 500 ألف دينار ومليون دينار عراقي.

زيادة بقيمة 150 ألف دينار لجميع المتقاعدين الذين يتلقون رواتب تزيد عن مليون دينار عراقي.

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