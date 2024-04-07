“بلاش تستنى وغير دلوقتي” وزيادة طفيفة في قيمة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

شهدت البنوك اليوم الأحد 7-4-2024 استقرارًا كبيرًا في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدولار في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع و 47.34 جنيه للشراء شهد سعر الدولار اليوم الأحد 7 أبريل 2024 استقرارًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث سجلت العملة الأمريكية في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري 47.31 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار، اليوم الأحد، ببنك الإسكندرية فسجل 47.42 جنيه للبيع، 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضاً سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.42 جنيه، وللشراء 47.32 جنيه.

بنك قناة السويس

47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بانخفاض قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول

47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم

عاد سعر في سعر الدولار الأمريكي السوق السوداء للانخفاض بشكل طفيف بعد الارتفاع الأخير الذي واجه في السوق السوداء، وبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم الأحد 7 إبريل 2024 بين 46.69 جنيهًا في حال الشراء.