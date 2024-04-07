كشوفات عيد الفطر.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 pdf عموم المحافظات

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، مازال هناك حالة من الترقب اعلان كشوفات الدفعة السابعة التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمتقدمين من فئات الاستحقاق، وقد أصدر وزارة العمل أكثر من بيان رسمي خلال الساعات القليلة الماضية عن اقتراب عملية صرف المستحقات وما هي إلا عملية وقت وتجهز الوزارة لعدة مفاجآت لإدخال السعادة والفرحة للآلاف من الأسر العراقية تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك،

كما هناك بشرى سارة أخرى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خصصت رابط إلكتروني لتسجيل الأطفال من مرضى السكري للاستفادة من المساعدات المالية والعلاجية لرفع الروح المعنوية لهم لحين تخطي تلك الأزمة الصحية دون معاناة، اليوم ننشر لكم تفاصيل جديدة توصلنا إليها كي نقدمها لحضراتكم عبر التقرير التالي للكشف عن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

للحصول على الكشوفات فور الإعلان عنها عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إضافة رمز تحقق الدخول المرئي ثم الضغط يقدم. اختيار خدمات المواطنين. اختيار الحماية الاجتماعية. الضغط على الدفعة السابعة. اسم المتقدم واسم المحافظة. الضغط على زر بحث.

أسماء المشمولين بالدفعة السابعة والأخيرة العراق

دفعات كثيرة قدمتها وزارة العمل والشؤون العراقية للمتقدمين من فئات الاستحقاق لتسير أمور الحياة عليهم ورفع العبء الزائد عنهم بسبب الغلاء والتدهور الاقتصادية، وقريباً وخلال الساعات القليلة القادمة تحدد هيئة الحماية الاجتماعية وفقاً للتوجيهات الرسمية من وزارة العمل موعد رفع كشوفات المشمولين إلكترونياً لاستخراجها بكل سهولة، وتحرص الوزارة ألا تقبل أي شخص غير متطابق عليه شروط الاستحقاق وهي المواطنين من الجنسية العراقية وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الأرامل والمطلقات والغير مستفيدين من أي ،ظمة دعم اجتماعية والذين لا يمتلكون أي راتب شهري ثابت ولا سجلات تجارية.