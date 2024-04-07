لعشاق آبل ايفون 14 برو ماكس متوفر بالتقسيط من جرير السعودية مع خصم رائع 650 ريال

العملاق ايفون 14 برو ماكس من أغلي هواتف آبل الأمريكية، حيث تم تطويره بشكل كبير عن الجيل السابق، فهو يتميز بكاميرات أمامية وخلفية في غاية الدقة والثبات، كما تم تطوير عدسة السلفي بشكل ملحوظ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط من جرير السعودية مع خصم رائع 650 ريال سعودي عند شراء الهاتف.

سعر ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط من جرير السعودية

سوف نتعرف على سعر iPhone 14 Pro max بالتقسيط من جرير السعودية وهو كما يلي:-

سعر الهاتف قبل الخصم يبلغ 5949 ريال سعودي.

سعر الجوال بعد ذلك أصبح 5299 ريال سعودي.

يمكنك تقسيط الهاتف على أربع دفعات بمبلغ 1324.75 ريال من خلال شركة tabby.

نسبة الخصم التي طرحتها جرير السعودية 650 ريال سعودي.

يوجد ضمان للهاتف لمدة 12 شهر من تاريخ الاستلام.

الجوال يأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

الهاتف يدعم معظم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس ال 5G.

مواصفات iPhone 14 Pro max

سوف نتعرف على بعض المواصفات الرائعة التي يحتوي على ايفون 14 برو ماكس ليكون الهاتف الأقوى في عالم الهواتف الرائدة وهي كالتالي:-

الشاشة تأتي بشكل قطع يسمي الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO Super XDR OLED، بمساحة 6.7 إنش. البطارية تأتي بحجم 4323 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي الـ Magsafe بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 وات. المعالج من نوع A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Aaale GPU 5-core graphics وهو أقوى معالج من شركة أبل. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وتدعم الاوتوفوكس، ويوجد عدسة ثانية خاصة بالعزل. الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الأولي بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 12 ميجا بكس، كما يوجد سنسور TOF 3D لعمل العزل والبورتريه مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش. الهاتف يعمل بنظام تشغيل iOS 16، منفذ الـ SUB يأتي من النوع القديم Lighting. الجوال يدعم معظم المستشعرات التسارع، والقرب، والبوصلة، والجيروسكوب، والضغط الجوي.

مميزات ايفون 14 برو ماكس

يحتوي iPhone 14 Pro max على بعض المميزات الرائعة حيث يدعم الهاتف ميكروفون إضافي لعزل الضجيج والضوضاء، السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على أفضل تجربة صوتية، أما عن الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي مع واجهة درع السيراميك وسطح خلفي من الزجاج المركب الغير لامع مع فريم من معدن الستانلس ستيل، يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار بشهادة معتمدة من الـ IP68, كما يدعم شريحتين اتصال الأولى من نوعها Mano Sim والثانية من نوع eSim، ويدعم خاصية بصمة الوجه لحماية الهاتف من السرقة.