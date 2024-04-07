“لو لسه ناوين علي الجواز” سعر الذهب اليوم فى الأسواق عيار 21 يسجل 3175 جنيه
سعر الذهب تعتبر من المؤشرات المهمة التي يحرص العديد من الأشخاص على متابعتها يومياً وسعر الذهب اليوم أبريل 2024، شهدت أسعار الذهب تذبذبات ملحوظة في الأسواق، حيث وصل سعر الذهب في مصر إلى قيمة معينة للبيع والشراء وهذه الأرقام والتغيرات تعكس الوضع الحالي لسوق الذهب ويمكن أن تكون مفيدة للمستثمرين والمهتمين بالأسواق المالية سنقدم في هذا المقال نظرة عامة على أحدث أسعار الذهب اليوم 7/4/2024.
سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم تعتبر مهمة للعديد من الأشخاص الذين يتابعون تحديثات السوق بانتظام سواء كنت تبحث عن سعر جرام الذهب عيار 24 أو 22 أو 18 في مصر، نقدم لكم تقريرًا يحتوي على آخر تحديثات سعر الذهب اليوم.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24
3651 جنيهًا للبيع، مقابل 3628 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21
3195 جنيهًا للبيع، مقابل 3175 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18
2738 جنيهًا للبيع، مقابل 2821 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 14: 2136
جنيهًا للبيع، مقابل 2122 جنيهًا للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21
25560 جنيهًا للبيع، مقابل 25400 جنيهًا للشراء.
سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة
2330 دولارًا للبيع، مقابل 2329 دولارًا للشراء.
سعر الذهب بالمصنعية اليوم الأحد
تختلف قيمة المصنعية في محل لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% من قيمة المشغولات المباعة، كنا المصنعية في مصر حسب نوع قطعة الذهب وطريقة تصنيعها.