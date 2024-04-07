التعليم حددت رسمياً.. موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 جميع محافظات مصر

حالة بحث كبيرة جداً عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 نظراً لانشغال الطلاب واستعدادهم لإنهاء العام الدراسي من أجل الإلتحاق بالثانوية العامة وتحقيق أحلامهم المنتظرة، لقد قامت وزارة التربية والتعليم بوضع الخريطة الدراسية قبل انطلاق العام الدراسي الجاري من أجل استقرار العام وعدم مخالفة تلك المواعيد،

كما حرصت التعليم على أن تكون الخريطة الدراسية شديدة الدقة مع مراعاة العطلات والأجازات الرسمية التي تتناسب مع القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، وهذا ما يحدث بالفعل وكانت نتائجه إيجابية جداً وعلى هذا الأساس حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 وأيضاًُ اعتماد جداول امتحانات صفوف النقل والثانوية العامة ترقبوا معنا لنتعرف سوياً على التفاصيل.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

العد التنازلي على عقد امتحانات إتمام العام الدراسي 2023-2024 ولذلك تعتبر مواعيد الامتحانات على مستوى الجمهورية هي الشغل الشاغل لدى الطلاب وأولياء الأمور، وقد قام السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بإعتماد موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العام والمهني والمدارس ضعاف السمع والمكفوفين وطلاب الدمج، وتبدأ بشكل رسمي في شهر مايو المقبل 2024، وتبدأ الامتحانات رسمياً من السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 23 مايو 2024، ويصل مجموع الفصل الدراسي الأول 140 درجة ومجموع الفصل الثاني 140 ليكون المجموع الكلي من 280 درجة ودرجة النجاح 140 درجة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

يؤدي الطلاب أولاً المواد خارج المجموع في يوم الخميس 16 من مايو 2024 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والجبر والإحصاء وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية على النحو التالي:.