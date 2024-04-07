“سجل الآن AADL 3”.. رابط وخطوات التسجيل في سكنات عدل 3 عبر وكالة عدل الرسمية والشروط المطلوبة للتسجيل

يتساءل العديد من مواطني دولة الجزائر عن خطوات التسجيل في سكنات عدل وذلك بعد أن قامت وكالة عدل الإعلان عن إطلاقها وحدات سكنية بأسعار تناسب كافة المواطنين أصحاب الدخل المتوسط، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الخطوات بالإضافة إلى شروط التسجيل للحصول على الوحدات السكنية من مشروع سكنات عدل 3.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على مواطني دولة الجزائر تطبيقها من أجل التسجيل في سكنات عدل وهذه الخطوات هي كما يلي:

ينتقل المتقدم في البداية إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل.

يقوم المتقدم بإدراج جميع البيانات المطلوبة.

يدخل المتقدم بعد ذلك رقم التعريف الذي يوجد في البطاقة البيومترية وذلك بهدف التحقق بأن المتقدم لم يستفاد من الدعم الذي يقدمه عدل قبل ذلك.

يرسل المتقدم بعد ذلك جميع المستندات المطلوبة.

في النهاية يتم النقر على زر إرسال الطلب ومن ثم طباعة الوصل والاحتفاظ به.

شروط التسجيل في سكنات عدل

حتي يستطيع الأفراد التسجيل في سكنات عدل فإنه يجب أن تتوافر بهم مجموعة من الشروط والتي من أهمها ما يلي: