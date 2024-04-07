عربي و دولي
“سجل الآن AADL 3”.. رابط وخطوات التسجيل في سكنات عدل 3 عبر وكالة عدل الرسمية والشروط المطلوبة للتسجيل
يتساءل العديد من مواطني دولة الجزائر عن خطوات التسجيل في سكنات عدل وذلك بعد أن قامت وكالة عدل الإعلان عن إطلاقها وحدات سكنية بأسعار تناسب كافة المواطنين أصحاب الدخل المتوسط، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الخطوات بالإضافة إلى شروط التسجيل للحصول على الوحدات السكنية من مشروع سكنات عدل 3.
خطوات التسجيل في سكنات عدل 3
هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على مواطني دولة الجزائر تطبيقها من أجل التسجيل في سكنات عدل وهذه الخطوات هي كما يلي:
- ينتقل المتقدم في البداية إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل.
- يقوم المتقدم بإدراج جميع البيانات المطلوبة.
- يدخل المتقدم بعد ذلك رقم التعريف الذي يوجد في البطاقة البيومترية وذلك بهدف التحقق بأن المتقدم لم يستفاد من الدعم الذي يقدمه عدل قبل ذلك.
- يرسل المتقدم بعد ذلك جميع المستندات المطلوبة.
- في النهاية يتم النقر على زر إرسال الطلب ومن ثم طباعة الوصل والاحتفاظ به.
شروط التسجيل في سكنات عدل
حتي يستطيع الأفراد التسجيل في سكنات عدل فإنه يجب أن تتوافر بهم مجموعة من الشروط والتي من أهمها ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية الجزائرية.
- لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما وان لا يتجاوز 70 عاما.
- يشترط أن يكون المتقدم لدية حساب في إحدى بنوك دولة الجزائر.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يحصل عليه المتقدم 24 ألف دينار جزائري.
- يشترط أن يكون المتقدم لا يملك أي عقارات أو املاك لها قيمة كبيرة.
- يشترط أن يكون المتقدم اول مرة يستفاد من هذه المساعدة السكنية التي تقدمها الدولة.