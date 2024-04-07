“استمارة حجز الوحدة”.. تعرف على الشروط المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر وخطوات الحجز

أعلنت الوكالة الوطنية بدولة الجزائر عن تقديم وحدات سكنية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود تحت مسمى مشروع سكنات عدل 3 حيث قام عدد كبير من مواطني دولة الجزائر في البحث عن شروط التسجيل في سكنات عدل وهو ما سنتحدث عنه خلال سطورنا القادمة في هذا المقال بالإضافة إلى خطوات التسجيل للحصول على الوحدة.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يريد العديد من المواطنين الجزائريين معرفة شروط التسجيل في سكنات عدل 3 التي حددتها الوكالة الوطنية الجزائرية وذلك حتى يحصل المواطنين على الوحدات السكنية المعلن عنها حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 70 عاما.

يشترط أن يكون المتقدم لا يمتلك أي سكن.

يجب أن يكون المتقدم لم يستفاد من قبل من الدعم السكني التي تقدمه الدولة.

لابد أن يكون المتقدم لدية حساب بنكي فعال.

يشترط أن يتراوح الراتب الشهري الذي يحصل علية المتقدم ما بين 24 إلى 118 ألف دينار جزائري.

استمارة التسجيل في سكنات عدل 3

يعد برنامج سكنات عدل من بين أكثر البرامج السكنية نجاحاً التي تم إطلاقها، حيث استفاد العديد من الجزائريين وتمكنوا من الحصول على سكن وامتلاك عقار بأسمائهم بسهولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأكد وزير الإسكان في تصريحات سابقة أن عملية الاكتتاب للحصول على سكنات في برنامج “عدل 3” ستكون رقمية بشكل كامل دون الحاجة للتوجه إلى مراكز عدل حيث سيتم التسجيل عبر الإنترنت باستخدام رقم التعريف الوطني.

خطوات التسجيل في سكنات عدل

يتمكن مواطني دولة الجزائر التسجيل في سكنات عدل بكل سهولة وذلك من خلال القيام بالإجراءات التالية: