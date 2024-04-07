عيار 21 طالع في العالي.. اسعار الذهب اليوم الأحد 7 أبريل 2024 في محلات الصاغة مع بداية التعاملات الصباحية

اسعار الذهب اليوم الأحد 7 أبريل 2024، يرغب الكثير من الناس معرفة أخر تحديثات الأسعار الجديدة لمعرفة انسب وقت للشراء، وأن هناك بعض الأشخاص تتابع تحركات الأسعار منذ فترة طويلة لتحديد الوقت المناسب للشراء وأن يكون الذهب بقيمة مناسبة بعد ارتفع الفترة الماضية عالمياً ومحلياً بشكل ملحوظ للغاية، مع اقتراب حلول عيد الفطر يكون هناك إقبال كبير على الشراء، وهذا لأن الكثير من الشباب كانوا يحددون مراسم الخطوبة بعد انتهاء شهر رمضان،

كما أن الإقبال على شراء الذهب يرتفع معدله في فصل الصيف أكثر من الشتاء لأن المناسبات تكثر في هذا الفصل، لقد تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 3000 الف جنيه وكان هناك تأثير كبير في عملية البيع والشراء ولذلك أعلن البنك المركزي الفترة الماضية عن بعض القرارات الجديدة ورفع الفائدة 6%، تابعوا معنا للإطلاع على اسعار الذهب اليوم الأحد 7 أبريل 2024.

اسعار الذهب اليوم الأحد 7 أبريل 2024

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3651 جنيه.

كما يصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3195 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 2738 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 نحو 2136 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب 25560 جنيه.

سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 7-4-2024 نحو 2330 دولارًا.

اسعار مصنعية الذهب كافة الأعيرة بمحلات الصاغة

هناك اختلاف في قيمة المصنعية التي يحتسبها الصائغ على نوع عيار الذهب وتشكل مصنعية عيار الذهب 14 اعلى سعراً بين المشغولات الذهبية وتبدأ

مصنعية عيار 14 من 150 جنيه حتى 180 جنيه.

كما تسجل مصنعية جرام الذهب عيار 18 من 120 وحتى 150 جنية.

مصنعية الذهب لعيار 21 تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه.

مصنعية الذهب لعيار 24 تبدأ من 30 جنيه وحتى 60 جنيه.

والجدير بالذكر أن هناك ضريبة ورسوم دمغة تضاف على المصنعية.