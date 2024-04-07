اشتري حاجتك قبل العيد.. أسعار الخضار اليوم الأحد 7 أبريل 2024 في الأسواق

لقد بدأت عملية البحث تتزايد حول أسعار الخضار اليوم الأحد 7 أبريل 2024 لأن بعد يومين فقط عيد الفطر المبارك وتقوم بعض الأسواق والمحلات بالغلق احتفالاً بالعيد، يعد عيد الفطر من أهم الأعياد ويحتاج المواطنين لشراء الكثير من الخضار الذي يكفي لمدة 3 أيام على الأقل لحين إعادة عودة الأسواق وفتح المحلات،

حيث يقبل المواطنين خلال هذه الفترة على شراء الخضروات الأساسية التي يحتاجونها في الأيام الأولى من العيد مثل الطماطم والبصل والبطاطس والفلفل والليمون لأنه عيد معروف بتناول الأسماك المملحة وهذه أساسيات تلك الوجبة، ولذلك نجد أن أغلب الأشخاص تعتاد على معرفة الأسعار المتداولة في الأسواق قبل التوجه إلى الشراء واليوم ننشر لكم خلال الفقرات التالية قائمة أسعار الخضار اليوم الأحد 7 أبريل 2024 .

أسعار الخضار اليوم الأحد 7 أبريل 2024

هناك اختلاف بسيط في أسعار الخضار حسب المنتجة، كما أن الأسعار في أسواق الجملة تكون أقل بمقيمة من 3 إلى خمسة جنيهات في الكيلو وتأتي أسعار الخضار اليوم في الأسواق على النحو التالي:

كيلو البطاطس يتراوح ما بين 10 جنيه وحتى 15 جنيه.

كيلو الفلفل الحار والرومي يتراوح ما بين 30 و حتى 32 جنيه.

كيلو البصل الأحمر 25 جنيه.

كيلو البصل الأبيض 15 جنيه.

كيلو الطماطم في الأسواق اليوم تبدأ من 6 جنيه وتصل حتى 10 جنيهات.

كيلو الليمون 25 جنيه.

كما يصل سعر كيلو الخيار ما بين 12 وحتى 15 جنيه.

كيلو الجزر 10 جنيهات.

كيلو الباذنجان الرومي 10 جنيهات.

كيلو الباذنجان العروس 12 جنيه.

كيلو الملوخية الخضراء من 15 وحتى 20 جنيه.

كيلو الثوم 25 جنيه.

كيلو البازلاء 25 جنيه.

كيلو الكوسة 15 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم 7-4-2024 في الأسواق

هناك اقبال كبير على شراء الفاكهة خلال هذه الفترة قبل غلق المحلات لإجازة عيد الفطر وتأتي أسعار الفواكه مع التحديثات الصباحية في الأسواق على النحو التالي:.