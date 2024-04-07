“شوف الإجازات واتبسط”.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي والخاص والبنوك في مصر والإجازات الرسمية لشهر إبريل ومايو 2024

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك لهذا يتساءل جميع العاملين بالقطاع الخاص والحكومي بالدولة عن موعد إجازة عيد الفطر 2024 حيث قامت الحكومة بالإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك والإجازات الرسمية خلال شهر أبريل ومايو وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا عبر السطور التالية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي والخاص والبنوك

قامت كل من وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء بالإعلان عن إجازة عيد الفطر المبارك 2024 للعاملين بكل من القطاع الخاص والحكومي مدفوعة الأجر وتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أبريل 2024.

هل يوم الأحد السابع من أبريل إجازة في البنوك؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن هل يوم الأحد السابع من أبريل إجازة في البنوك؟ لهذا أجابت الحكومة على هذا السؤال موضحة بأنه لا توجد إجازة في البنوك يوم الأحد الموافق السابع من شهر أبريل لعام 2024 موضحة بأن العمل في البنوك مستمر في هذا اليوم، وأن الإجازة سوف تبدأ من يوم الثلاثاء القادم.

الإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2024

يريد العديد من الأشخاص معرفة الإجازات الرسمية خلال شهر ابريل 2024، حيث أعلنت الحكومة عن الإجازات التي سوف يحصل عليها المواطنين خلال هذا الشهر والتي تمثلت فيما يلي:

إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل 2024 وتستمر لمدة 6 أيام لتنتهي يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أبريل 2024.

إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من أبريل 2024.

إجازات شهر مايو 2024 الرسمية

أوضحت الحكومة المصرية الإجازات الرسمية خلال شهر مايو 2024 والتي جاءت على النحو التالي: