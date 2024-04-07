“مـليون مبرووك استعلم الآن”.. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 رسمياً ورابط الاستعلام عن الزيادة الأخيرة

تحرص الحكومة الجزائرية متمثلة في وزارة المالية دائما على تقديم الكثير من المساعدات للمواطنين وذلك بهدف توفير لهم حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة وذلك من خلال تقديم العديد من المنح والتي من بينها منحة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بعد الزيادة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على هذه الزيادة بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يريد الكثير من مواطني دولة الجزائر المتقاعدين معرفة منحة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بعد الزيادة لهذا أوضحت الحكومة الجزائرية أنه اذا كان المتقاعد يحصل على معاش بقيمة 20,000 دينار أو أقل من ذلك فإن زيادة سوف تبلغ نسبتها 5%، بينما إذا زاد مبلغ التقاعد الشهري الذي يحصل عليه المواطن عن 20 ألف دينار فإن الزيادة سوف تكون نسبتها 4%، كما أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه سيتم زيادة المبالغ المستحقة للتقاعد ضمن الفئة من 50،000 إلى 80،000 دينار بنسبة 3%، وأكثر من ذلك سوف يحصلون على زيادة بنسبة 2%.

رابط الاستعلام عن الزيادة الجديدة بالجزائر

أتاحت وزارة المالية الجزائرية للمواطنين المحالين على المعاش رابط إلكتروني يستطيعون من خلاله الاستعلام عن الزيادة الجديدة في راتب التقاعد الخاص بهم وذلك من خلال رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر عبر الرابط الرسمي.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

يستطيع مواطني دولة الجزائر المتقاعدين الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتبهم الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: