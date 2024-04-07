“أرخص 30%”.. أسعار كحك العيد والبسكويت في منافذ وزارة التموين في مصر 2024م

تسعى وزارة التموين في مصر لجلب البهجة إلى قلوب المواطنين في أيام عيد الفطر المبارك، حيث قامت الوزارة بتخفيض أسعار الكحك والبسكوت بنسبة تصل إلى 30%، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهودها المتواصلة في توفير كافة السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تحقيق أقصى قدر من رضا السوق وإشباعه بالسلع، خاصة خلال المواسم الاحتفالية مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم أسعار الكحك والبسكويت في منافذ الوزارة فتابعونا.

سعر الكحك والبسكوت في منافذ وزارة التموين 2024

تم طرح أسعار منتجات الكحك العيد والبسكويت في منافذ الوزارة بالأسعار التالية:

كيلو الكعك السادة: 150 جنيهًا.

كيلو الكحك المحشى ملبن: 140 جنيهًا.

كيلو الغريبة السادة: 160 جنيهًا.

كيلو الكحك المحشى بالمكسرات: 210 جنيهًا.

البيتي فور العادي: 170 جنيهًا.

كيلو البيتي فور: 200 جنيهًا.

كيلو السابليه: 200 جنيهًا.

الكوكيز: 170 جنيهًا.

العلبة 2 كيلو: 315 جنيهًا.

العلبة 3 كيلو: 480 جنيهًا.

العلبة 4 كيلو: 650 جنيهًا.

العلبة 5 كيلو: 810 جنيهًا.

تخفيضات وزارة التموين على كحك العيد

قال اللواء “علي أشرف”، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إنه تم تخفيض أسعار الكحك والبسكويت بنسبة تصل إلى 30٪، مؤكدًا أن الشركة بدأت بتوزيع الكحك والبسكويت بأسعار مخفضة في فروعها بالمجمعات الاستهلاكية بجميع مناطق جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن هذا العرض متاح لجميع شرائح المجتمع، وأوضح “علي أشرف” أن منافذ بيع كحك العيد، التابعة لوزارة التموين، تقدم منتجاتها بأفضل المكونات وأجود الخامات المتاحة في الأسواق، مؤكدًا أن الشركة قررت توفير مجموعة متنوعة من العبوات والأوزان بخصم يصل إلى 10٪ للمواطنين في محلات وزارة التموين وفروعها.