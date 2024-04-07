“العيد من غيرها ميكملش”.. تعرف على سعر الرنجة والفسيخ في السوق المصري والمحلات 2024م

تجذب الرنجة والفسيخ اهتمام الكثير مع اقتراب عيد الفطر، حيث تُعتبر هاتان الوجبتان من الوجبات الرئيسية التي يُفضلها الكثيرون في هذه المناسبة الخاصة، ومع ذلك، يُلاحظ ارتفاعًا كبيرًا في أسعارهما هذا العام مقارنة بالعام الماضي في المحلات، نتيجة لأزمة غلاء الأسعار التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، وفي هذا المقال من خلال موقعنا “البديل”، سنقدم لكم أحدث الأسعار التي سُجلت في السوق المصري للرنجة والفسيخ، لذا نرجو متابعتنا لتتعرفوا على التفاصيل والأسعار الحالية.

سعر الرنجة في مصر 2024

تتنوع أسعار الرنجة في الأسواق المصرية بحسب نوع الرنجة ومصدرها، وتختلف من تاجر لآخر، وفيما يلي أبرز الأسعار التي سُجلت في السوق المصري:

سعر كيلو الرنجة السوبر المستوردة من هولندا يصل إلى 190 جنيهًا.

سعر كيلو الرنجة الفيلية يبلغ حوالي 69 جنيهًا.

سعر الرنجة بالقطعة يصل إلى حوالي 38 جنيهًا.

في بعض المحلات المصرية، يمكن أن يصل سعر كيلو الرنجة إلى 177 جنيهًا.

أما بالنسبة للسردين بمختلف أنواعه، فإن سعر الكيلو يبلغ حوالي 160 جنيهًا، بينما يصل سعر العلبة وزن 400 جرام إلى نفس السعر.

بكام الفسيخ في مصر قبل عيد الفطر؟

تشهد أسعار الفسيخ في الأسواق المصرية تقلبات، وخاصة في فترة عيد الفطر، وفيما يلي أحدث الأسعار التي سُجلت في الأسواق:

سعر كيلو الفسيخ الوسط يصل إلى 370 جنيهًا.

سعر كيلو الفسيخ الكبير يبلغ حوالي 420 جنيهًا.

سعر برطمان فيليه الفسيخ يصل إلى حوالي 330 جنيهًا.

سعر فيليه الفسيخ يتراوح حوالي 287 جنيهًا.

سعر فسيخ الفيلية يبلغ حوالي 144 جنيهًا.

تلك الأسعار قد تتغير بتغير الظروف السوقية وتوافر المنتجات، لذلك قد تختلف من مكان لآخر.