“متاح الآن”.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي 2024م

يعد معاش تكافل وكرامة أحد أهم أنظمة الرعاية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، حيث يُسهم في تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وتحسين مستوى معيشتهم، وقد قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاش بنسبة تصل إلى 15%، وتم صرفه للمستحقين بالقيمة الجديدة المحددة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي فتابعونا.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024م

تلتزم الحكومة المصرية بتحسين ظروف المواطنين ورعايتهم الاجتماعية، وتأكيداً على أهمية دور الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتوفير الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، قامت الدولة بزيادة معاش تكافل وكرامة منذ مارس الماضي 2024، ويمكنك الاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة بسهولة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر عبر الإنترنت. اختيار خدمات الاستعلام الإلكترونية المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع. اضغط على اختيار الاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص له. النقر على زر “استعلام” لإرسال البيانات.

ما شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024؟

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية هي كما يلي:

عدم تجاوز عمر المتقدم للمعاش 65 سنة.

عدم حصول المتقدم على معاشات تأمينية سابقة أو أي برامج دعم أخرى.

تقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة للتقديم.

أن تكون الأسرة المتقدمة ذات دخل محدود.

وجود أبناء في الأسرة في المراحل العمرية بين 6 و18 سنة.

عدم امتلاك المتقدم لعقارات ذات قيمة عالية.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان استحقاق المعاش للفئات المستحقة والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم بشكل مناسب.