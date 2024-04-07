فرصة استثمارية لا تعوض.. البنك الأهلي وبنك مصر يطرحان استثمار بعائد يصل 375 ألف جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن فرصة استثمارية متميزة لعملائهما، حيث أطلقا شهادات استثمار جديدة بعوائد مجزية وتصل إلى 30%، وقد كشفت الإدارة البنكية عن كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الشهادات الاستثمارية، بما في ذلك قيمة العائد السنوي المقدم وشروط الحصول عليها وطريقة الشراء، مؤكدة على أهمية هذه الفرصة للعملاء الراغبين في الاستثمار بأمان وتحقيق عوائد مجزية.

شهادة الـ 30% البنك الأهلي وبنك مصر يطرحان فرصة استثمارية مغرية

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادة استثمارية جديدة تتيح عائد يصل إلى 30%، وذلك للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين والأجانب، تتميز هذه الشهادة بأنه يمكن شراؤها بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته، وتبدأ مدة الاستثمار بداية من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ولجعل العملية أكثر سهولة ويسر، يتيح البنكان للعملاء شراء الشهادة عبر الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، دون الحاجة لزيارة فروع البنوك، كما يمكن شراءها عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر، مما يسهل الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة، هذه الفرصة الاستثمارية تعتبر فرصة متميزة لتحقيق عوائد مجزية بسهولة ويسر.

شهادات استثمار بعائد يصل إلى 30%

وتأتي الشهادة بعائد متناقص، حيث يبلغ العائد خلال السنة الأولى 30%، ويصل العائد في السنة الثانية إلى 25%، بينما يبلغ العائد خلال السنة الثالثة والأخيرة 20%، يتم صرف العائد بصورة سنوية، مع الشرط المفروض من بنكي الأهلي ومصر بعدم إمكانية كسر الشهادة واسترداد قيمتها إلا بعد مرور 6 شهور من تاريخ اليوم التالي لشراء الشهادة، يتم استرداد الشهادة وفق الشروط والأحكام المقدمة من قبل كل بنك.

وبإمكان العميل الاستفادة من عائد يصل إلى 375 ألف جنيه من شهادة الـ30% الجديدة من بنكي الأهلي ومصر، بشراء الشهادة بقيمة 500 ألف جنيه، يمكن القيام بهذا عبر زيارة أحد فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة.