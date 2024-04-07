زي الجاهز بالظبط.. طريقة عمل بيتفور بالشيكولاتة بربع كيلو دقيق

تتميز طريقة عمل البيتفور بالشيكولاتة ببساطتها وسهولتها، حيث يمكن لأي شخص بمهارات عادية في الطهي تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة، وفي هذا المقال، سنستكشف معًا طريقة تحضير البيتفور بالشيكولاتة بالتفصيل، بدءًا من خطوات التحضير وصولًا إلى طرق حشوها بالشيكولاتة للحصول على تجربة لذيذة وممتعة، هيا بنا نتعمق في عالم الحلويات ونستمتع بالطعم الرائع للبيتفور بالشيكولاتة!

مقادير بيتفور بالشيكولاتة

285 جرام من الدقيق المنخول من أي تكتلات.

250 جرام زبدة طرية في درجة حرارة الغرفة

75 جرام سكر بودرة منخول بعناية دون تكتلات

2 بيضة بحرارة المطبخ أي ليس باردًا، حتى لا يؤدي إلى تلف الخليط.

ملعقة صغيرة فانيليا.

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