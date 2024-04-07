طبخ
زي الجاهز بالظبط.. طريقة عمل بيتفور بالشيكولاتة بربع كيلو دقيق
طريقة عمل بيتفور بالشيكولاتة بربع كيلو دقيق
تتميز طريقة عمل البيتفور بالشيكولاتة ببساطتها وسهولتها، حيث يمكن لأي شخص بمهارات عادية في الطهي تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة، وفي هذا المقال، سنستكشف معًا طريقة تحضير البيتفور بالشيكولاتة بالتفصيل، بدءًا من خطوات التحضير وصولًا إلى طرق حشوها بالشيكولاتة للحصول على تجربة لذيذة وممتعة، هيا بنا نتعمق في عالم الحلويات ونستمتع بالطعم الرائع للبيتفور بالشيكولاتة!
مقادير بيتفور بالشيكولاتة
- 285 جرام من الدقيق المنخول من أي تكتلات.
- 250 جرام زبدة طرية في درجة حرارة الغرفة
- 75 جرام سكر بودرة منخول بعناية دون تكتلات
- 2 بيضة بحرارة المطبخ أي ليس باردًا، حتى لا يؤدي إلى تلف الخليط.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
خطوات عمل البيتي فور في البيت زي المحلات
ومن خلال تطبيق الخطوات بسهولة يمكنك الحصول على البيتي فور الرائع :-
- للبدء في صنع بيتفور بالشيكولاتة، نقوم بخطوات مهمة تجعل النتيجة لذيذة ومتجانسة.
- نبدأ بضرب الزبدة مع السكر في العجان حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي.
- نضيف البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق، مع الانتباه لدرجة حرارة المكان لتجنب فصل الخليط.
- نضيف الدقيق ببطء مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على عجينة سهلة التشكيل.
- بعد ذلك، نقوم بتشكيل العجينة باستخدام ماكينة البيتفور أو بواسطة كيس الحلواني، ونرصها في صاج مفروش بورق الخبز.
- يتم خبز البيتفور في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، وعندما يكتسب لوناً ذهبياً يمكن إخراجه من الفرن.
- بالنسبة لحشو البيتفور بالشيكولاتة، يمكن استخدام الشوكولاتة القابلة للدهن وتوزيعها على البيتفور بعدما يبرد، أو إضافة الكاكاو الخام للعجينة لإضافة نكهة قوية ومميزة.