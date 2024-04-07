الآن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 7 إبريل 2024

شهدت أسعار الدولار الامريكي خلال تعاملات اليوم الأحد 7 إبريل 2024 استقراراً ملحوظاً خلال بداية التعاملات أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في كل البنوك المصرية مما أدى لضعف حركة البيع والشراء في السوق السوداء، والجميع في انتظار حدوث أي جديد في سعر الدولار الأمريكي الذي يعتبر هو أقوى عملة في العالم والتي تتحكم بشكل كبير في سعر العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري

بالرغم من حدوث تغييرات في المؤثرات المباشرة في سعر الدولار إلا أنه لم يتغير السعر مقابل الجنيه المصري على مدار الأيام القليلة الماضية، وخلال تعاملات اليوم شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارا واضح، حيث يتعرض الدولار لحالة من عدم الاستقرار في الفترة الحالية حيث يرتفع تارة ويتراجع تارة أخرى.

ما هو سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

هناك اختلاف واضح في أسعار الدولار الامريكي في البنوك المصرية المختلفة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي سعر 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

سجل الدولار الامريكي في بنك مصر سعر 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سجل الدولار الامريكي في البنك الأهلي المصري سعر 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الاهلي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.30 جنيه للشراء و47,40 جنيه للبيع.

سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي نحو 47.36 جنيه و47.46 جنيه للبيع.

سعر العملات أمام الجنيه المصري