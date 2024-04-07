وفري التسلية لطفلك مع كراميش.. التقط الآن تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن التردد الجديد الخاص بقناة الأطفال الشهيرة كراميش وهذا للاستمتاع بكل ما تستعرضه القناة عبر شاشتها، فهي من القنوات الحريصة جداً على تقديم كل ما يستفيد منه الطفل في حياته العملية والتعليمية، كما أنها المفضلة من قبل الامهات التي تترك أطفالها أمام محتواها دون قلق أو توتر بشأن المحتوى التي تستعرضه، فهي تناشد الأطفال من خلال الأغاني الرائعة وسهلة التردد على ألسنة الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وإليكم الآن أحدث تردد لقناة كراميش 2024.

ما هو تردد قناة كراميش الجديد 2024

قناة كراميش من أفضل قنوات الأطفال على الاطلاق في المنطقة العربية، والتي تستعرض كل ما يحتاج له الأطفال سواء محتوى ترفيهي أو تعليمي وهذا ما يميزها عن غيرها من القنوات، فمحتواها يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة من عمر سنتين حتى ستة عشر عام، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من خلال ضبط التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بها، والتردد هو:

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد هو 11430.

الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

يمكن استقبال قناة كراميش على القمر عرب سات بالبيانات التالية:

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد هو 11390.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح هو 3/4.

قناة كراميش للأطفال

يتنوع محتوى قناة كراميش بين الأغاني الترفيهية والأناشيد الدينية والبرامج المتنوعة في كافة المجالات، حيث تستعرض البرامج التي تعلم الأطفال كيفية نطق اللغة العربية الفصحى، بخلاف البرامج في مجال الرياضيات حتى يكون لدى الطفل القدرة على فهم المسائل الرياضية المختلفة بشكل سهل، فهي حريصة على تنمية المهارات العلمية والقدرات الذهنية لدى الأطفال بشتى الطرق.