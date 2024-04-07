سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم

شهدت الساحة المالية المصرية صباح اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل 2024، استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات المعروضة على شاشات البنوك ومكاتب الصرافة، يأتي هذا الثبات في خضم التوقعات والتساؤلات المتزايدة من قبل المتعاملين في السوق حول مسار حركة العملة الأمريكية في ظل الأحداث الاقتصادية الجارية، هذه اللحظة من الثبات تعكس مرحلة من الترقب والانتظار في السوق، حيث يحلل المتابعون والمستثمرون كل إشارة قد تلوح في الأفق، راغبين في فهم ما قد تحمله الأيام القادمة من تغيرات قد تؤثر على استثماراتهم وقراراتهم المالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

في تعاملات اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل 2024، شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرار ملحوظ، وفق لآخر التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات. وقد أثار هذا الاستقرار تساؤلات عديدة بين الناس حول حركة السعر خلال اليوم.

أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية

في البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.

بنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

بنك مصر وبنك القاهرة أيضا سجلوا سعر متماثل، حيث بلغ سعر الدولار في كل منهما 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بعض البنوك والمصارف المصرية والعربية

في جلسة تداول اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل 2024، شهدت أسعار الدولار تباين في عدد من البنوك والمصارف المصرية والعربية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي

عرض البنك سعر الدولار بقيمة 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان