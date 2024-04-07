صعود الأصفر يضيء سوق مصر المالية في أولى تعاملات الأحد.. كم سعر الذهب اليوم

في بداية يوم تجاري جديد، أشرقت أسواق المال المصرية بنبرة من الأمل مع الارتفاع الملحوظ لأسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات الأحد الموافق 7 أبريل 2024، هذه الزيادة، التي جاءت متوافقة مع آخر التحديثات على شاشات عرض الأسعار، تثير الكثير من الأسئلة والتكهنات بين المستثمرين والمتابعين حول مستقبل الذهب في السوق المصرية، حيث تعد هذه الحركة دليل على التفاعلات الدقيقة بين عوامل السوق المحلية والعالمية، وتلقي الضوء على كيفية تأثيرها على أسعار الذهب، مما يعكس مدى أهمية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الغموض الاقتصادي.

أسعار الذهب في مصر ليوم 7 أبريل 2024

مع بداية تعاملات يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع ملحوظ، وفقا لأحدث البيانات المعروضة على شاشات العرض الخاصة بأسعار الذهب في السوق المصرية، هذه الزيادة جاءت لتشير إلى حالة من التغير في الطلب أو تقلبات في السوق العالمي.

أسعار جرام الذهب

عيار 24، يعد من أنقى أشكال الذهب، حيث سجل السعر 3657 جنيه للجرام، مما يعكس قيمته العالية في السوق.

عيار 22، يقدم توازن بين النقاء والقوة، مع سعر سجل 3352 جنيه للجرام، وهو خيار شائع للمجوهرات.

عيار 21، يشتهر بكونه الأكثر استخدام في صناعة المجوهرات المصرية، حيث وصل سعره إلى 3200 جنيه للجرام.

عيار 18، معروف بتوازنه المثالي بين السعر والجودة، حيث سجل 2742 جنيه للجرام، ما يجعله خيارجذاب للعديد من المشترين.

عيار 14، يقدم قيمة معقولة مع نقاء أقل، سجل سعره 2133 جنيه للجرام، موجه بشكل أساسي للمستهلكين الباحثين عن خيارات ميسورة التكلفة.

الجنيه الذهب، بلغ سعره 25600 جنيه، مما يعكس الطلب المتزايد وقيمة الذهب كملاذ آمن.