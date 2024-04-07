موجة صعود تجتاح سوق الصرف.. أسعار العملات أمام الجنيه المصري

شهدت تعاملات اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل 2024، تغيرات مهمة في سوق الصرف، حيث ارتفعت أسعار صرف العملات بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، وفقا لأحدث البيانات الواردة من الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، هذه الزيادة تجسد لحظة فارقة تعبر عن التقلبات والتحولات في الاقتصاد العالمي وتأثيرها المباشر على السوق المحلية، مثيرة الكثير من الأسئلة والتكهنات بين المستثمرين والمحللين الاقتصاديين حول مستقبل هذه العملات ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري في ظل الأحداث الجارية.

تحديثات أسعار العملات أمام الجنيه المصري في السوق المالية

في أحدث تطورات السوق المالية المصرية، تشهد تعاملات اليوم تحركات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقا للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري، مع تقلبات السوق والديناميكيات الاقتصادية العالمية، تأتي هذه التغيرات لتعكس حالة من الحذر والترقب يعيشها المستثمرون والمتعاملون في السوق، من الدولار الأمريكي إلى الين الياباني، يسعى المتابعون لفهم التأثيرات المحتملة لهذه الحركات على الاقتصاد المحلي والتداولات اليومية.

أسعار العملات أمام الجنيه المصري

1. الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.31 جنيه.

سعر البيع: 47.44 جنيه.

2. اليورو

سعر الشراء: 51.37 جنيه.

سعر البيع: 51.52 جنيه.

3. الجنيه الاسترليني

سعر الشراء: 59.88 جنيه.

سعر البيع: 60.08 جنيه.

4. الفرنك السويسري

سعر الشراء: 52.19 جنيه.

سعر البيع: 52.37 جنيه.

5. 100 ين ياباني

سعر الشراء: 31.19 جنيه.

سعر البيع: 31.28 جنيه.

أسعار العملات الخليجية مقابل الجنية

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.61 جنيه.

سعر البيع: 12.64 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 153.72 جنيه.

سعر البيع: 154.39 جنيه.

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