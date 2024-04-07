مفاجأة من الحكومة لأصحاب معاش تكافل وكرام قبل عيد الفطر: ما مصير المنح الشهرية

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتزايد القلق والترقب بين الأسر المصرية، خاصة تلك الاعتماد الأساسي لمعيشتها على مرتبات أو دخول ثابتة كالمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، هذه الفترة، المفعمة بالاستعدادات للاحتفال بالعيد، تشهد ضغط مالي كبير على كثير من البيوت التي تتطلع لتوفير احتياجات العيد من كعك وعيديات وغيرها من لوازم البيت الضرورية، وسط هذا السياق، تسود حالة من الغموض حول صرف منح شهر أبريل لمستفيدي برامج الدعم الحكومية مثل تكافل وكرامة، مما يضع العديد من الأسر في حالة من الشد النفسي والتساؤل، هل ستتأخر المنح الشهرية في هذا الشهر الحرج؟ وكيف سيتمكن هؤلاء المستفيدين من تجاوز التحديات المالية المرتبطة بتكاليف العيد؟

موعد صرف منح تكافل وكرامة قبل العيد

في ظل الاستعدادات لاستقبال الأعياد والمناسبات الاجتماعية، تتزايد حالة الترقب بين فئات عديدة في المجتمع المصري، خصوصا أولئك الذين يعتمدون على المنح الشهرية من وزارة التضامن الاجتماعي، ينتظر هؤلاء الأيام بشغف لمعرفة موعد صرف منح برامج الدعم مثل تكافل وكرامة، معتبرين هذه المنح نافذة أمل لتلبية احتياجاتهم الأساسية والتحضير للاحتفالات، في هذا السياق، جاء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة جديدة من الإجراءات الرعائية لزيادة هذه المنح، مما أثار موجة من الاهتمام والتساؤلات حول توقيتات الصرف الجديدة وكيفية تأثيرها على حياة المستفيدين.

مواعيد جديدة لصرف معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي آلية جديدة لصرف معاشات تكافل وكرامة، مؤكدة على موعد ثابت للصرف في منتصف كل شهر ميلادي، مع ترقب كبير للزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء هذه التطورات، تنفس العديد من المستحقين الصعداء، معلقين آمال عريضة على الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها والتي بدأ تطبيقها اعتبار من شهر مارس الماضي بنسبة 15%، رافعة متوسط معاش تكافل وكرامة من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة نحو 22 مليون مواطن مستفيد.