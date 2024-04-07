طريقة الحصول على ارقام الجلوس في اليمن للثانوية العامة 2024 كافة الشعب

طريقة الحصول على ارقام الجلوس في اليمن للثانوية العامة، حيث يتطلع العديد من الطلاب في اليمن إلى معرفة أرقام جلوسهم قبل امتحانات الثانوية العامة، حيث يُعتبر رقم الجلوس وثيقة مهمة تُمكّن الطلاب من الدخول إلى لجان الامتحان، ويجب أن يكون الطالب مسجّلاً في إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في منطقته، وخاصةً في مرحلة الثانوية العامة، والتي تُعد المرحلة الأهم قبل التعليم الجامعي في اليمن.

إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية فيما يخص أرقام الجلوس

أعلنت وزارة التعليم في اليمن عن نية إصدار أرقام الجلوس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة في منتصف شهر يونيو 2024، وهذا يأتي قبل نحو أسبوعين من بدء أول امتحان للطلاب، تأتي هذه الخطوة بهدف تجنب تشتت انتباه الطلاب أو انشغالهم بأمور أخرى غير التحصيل الدراسي، خاصةً أن مرحلة الثانوية العامة تُعتبر مفصلية في مساراتهم المهنية والأكاديمية المستقبلية.

طريقة الحصول على رقم الجلوس من الطالب في اليمن

أطلقت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لإدارة الامتحانات المتخصصة، وهو الموقع الرسمي الذي يُعنى بالعمليات الامتحانية ويتبع للوزارة، والخطوات كالتالي:

يجب أن يقوم الطلاب بالدخول إلى الرابط الإلكتروني المشار إليه.

المشار إليه. ثم يقومون بالتسجيل كطلاب، ثم كتابة البيانات الأساسية مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد واسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

بعد ذلك، يتم الضغط على خانة “إظهار رقم الجلوس”، حيث يتمكن الطلاب من الاطلاع على رقم الجلوس المخصص لهم.

يُمكن أيضًا إرسال رقم الجلوس عبر رسالة نصية إلى رقم الجوال الذي يقوم الطالب بإدخاله في الصفحة الرئيسية لتسجيل البيانات.

مميزات الرابط الالكتروني لوزارة التعليم في اليمن

يتيح الرابط الإلكتروني أيضًا للطلاب الحصول على نتائج الامتحانات بعد انتهائها، حيث يقوم الطالب بإدخال الاسم ورقم الجلوس للوصول مباشرة إلى شاشة عرض النتائج في جميع المواد، سواء كانوا في مرحلة الإعدادية أو الثانوية، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للطلاب اليمنيين في صف التاسع من اختيار المدرسة الثانوية الأقرب إليهم من خلال الرابط الإلكتروني.