أنا “سبونج بوب” تعرف على أهم فقرات ونزل تردد قناة إم بي ثري MBC 3 الجديد 2024

تعد قناة إم بي ثري MBC 3 هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال وتابعة لمجموعة قنوات إم بي سي (MBC)، والتي تعتبر واحدة من أكبر شبكات البث التلفزيوني في الشرق الأوسط، وتقوم القناة ببث برامج ومسلسلات متنوعة مخصصة للأطفال في مجموعة متنوعة من الأعمار.

دلوقتي تردد قناة إم بي ثري الجديد

بالنسبة للتردد الخاص بقناة MBC 3 فهو على النحو التالي:-

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500

. معامل تصحيح الخطأ: 5/6

. الاستقطاب: أفقي.

وبصفة عامة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال التلفزيوني الخاص بك على التردد الصحيح والبحث عن القناة باسم “MBC 3” لتتمكن من مشاهدة برامجها ومسلسلاتها الموجهة للأطفال.

تعرف على أهم برامج قناة إم بي ثري MBC 3

هذا وتقوم قناة إم بي ثري MBC 3 بعرض مجموعة متنوعة من البرامج المشهورة والشهيرة بين الأطفال، وفيما يلي بعض البرامج التي قد تكون مألوفة لديك:

“سبونج بوب” (SpongeBob SquarePants): هو مسلسل رسوم متحركة شهير يحكي قصة إسفنجة تدعى سبونج بوب ومغامراته في مدينة قاع البحر المليئة بالشخصيات الغريبة والمضحكة. “توم وجيري” (Tom and Jerry): هو مسلسل رسوم متحركة كلاسيكي يركز على المطاردات المضحكة بين القط توم والفأر جيري. “ذا سمبسونز” (The Simpsons): هو مسلسل كوميدي مشهور يتناول حياة عائلة سمبسون ومغامراتهم اليومية في مدينة سبرينغفيلد.

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