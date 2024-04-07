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بالرقم القومي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم أنظمة الرعاية الاجتماعية في مصر، حيث يهدف إلى دعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم، وقد قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاش بنسبة تصل إلى 15%، مما يعد خطوة مهمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمستحقين.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
إليك الخطوات للاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر.
- اختر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.
- ابحث عن خيار “الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة” وانقر عليه.
- سيطلب منك إدخال رقم البطاقة القومية المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص.
- بعد إدخال الرقم، اضغط على زر “استعلام” لإرسال الطلب.
شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة
شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية تتضمن النقاط التالية:
- العمر: يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم للمعاش 65 سنة.
- عدم الحصول على معاشات سابقة: ينبغي على المتقدم ألا يكون قد استفاد من معاشات تأمينية أو برامج دعم أخرى في السابق.
- تقديم الوثائق: يجب تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم.
- الدخل المحدود: يجب أن تكون الأسرة المتقدمة من ذوي الدخل المحدود.
- وجود أبناء: يجب أن يكون لدى الأسرة المتقدمة أبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة.
- عدم امتلاك العقارات أو الأصول الثمينة: يُشترط عدم ملك المتقدم لأي عقارات أو أصول بقيمة عالية تؤثر على قبوله في البرنامج.