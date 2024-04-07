بالخطوات البسيطة.. التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية 2024 في العراق

التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية 2024 في العراق، أحيانًا، قد يجد الطلاب أنفسهم مضطرين للبقاء في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة لأسباب مختلفة، في هذه الحالات، يكمن الأهمية الكبيرة في وجود منصة تعليمية إلكترونية مجانية ومستدامة، تمكن الطلاب من الوصول إلى المحاضرات التي تم شرحها في الصف خلال فترات غيابهم، وتطور الأمر ليشمل إمكانية إجراء الاختبارات عبر الإنترنت من المنزل، لهذا السبب، نقدم منصتنا الإلكترونية للمدرسة، ونوفر لكم هنا طريقة التسجيل فيها.

تدشين منصة المدرسة الالكترونية في العراق

أطلقت وزارة التربية والتعليم في العراق خدمة مميزة في عام 2024، تتمثل في منصة تعليمية إلكترونية تسهل على الطلاب فهم المناهج الدراسية، تتضمن هذه المنصة مجموعة كبيرة من الشروحات والأسئلة، مع إمكانية الوصول إلى إجابات لتقييم مستوى الطالب وقياس فهمه للدروس، تمكّن التطبيقات الإلكترونية الطلاب من قياس مدى استيعابهم وفهمهم للمواد الدراسية من خلال اختبارات إلكترونية.

التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية 2024 في العراق

أولًا، يجب تسجيل الدخول على موقع المدرسة الإلكترونية الحكومية من هنا .

. ومن ثم يجب التسجيل داخل الموقع.

وبعد ذلك يجب بكتابة المعلومات المطلوبة بالتفصيل.

ثم يجب بإرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء، ونسخة من هويتك، وأيضًا بطاقة الإقامة

مزايا المنصة التعليمية العراقية

تتوفر الآن آلاف الاختبارات الإلكترونية التي تغطي جميع جوانب المناهج الدراسية في العراق، وتشمل جميع المواد والصفوف الدراسية المختلفة، يمكن للطلاب التسجيل في المنصة التعليمية بسهولة تامة من منازلهم، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، تضم المنصة مجموعة مميزة من المعلمين المؤهلين، ويمكن ربط الطلاب بمعلميهم في نفس المدرسة أو الفصل الدراسي، مما يسهل عملية توحيد طريقة الشرح والتعليم، حيث تبرز المنصة بشكل خاص في توفير كمية كبيرة من الأسئلة المعدة من قبل خبراء التعليم، خاصة في سنوات الشهادة الإعدادية والثانوية.

كما تستقبل المنصة ملخصات وأسئلة جديدة من المعلمين بشكل منتظم، مما يساعد الطلاب على التعرف على مختلف أنماط الأسئلة المتوقعة في الاختبارات، المنصة مجانية تماماً، وتسمح لأولياء الأمور بمتابعة تقدم أبنائهم في الدراسة والتواصل مع المعلمين لمعالجة أي نقاط ضعف قد تظهر، وذلك لضمان جاهزية الطلاب للإجابة على الاختبارات النهائية بكفاءة، يجدر بالذكر أن هذه المنصة التعليمية الإلكترونية تمثل تطوراً هائلاً في مجال التعليم في مختلف دول العالم العربي، بما في ذلك العراق ودول الخليج وغيرها.