ما تضيعيش الوقت حملة نظافة البيت لازم تبدأ حالا..طرق سهلة لتنظيف المنزل قبل العيد

مع اقتراب عيد الفطر، تسعى كل أسرة لاستقبال هذا اليوم السعيد بمنزل نظيف ومرتب، معبر عن روح العيد وجماليته، يعتبر تنظيف المنزل وتجهيزه قبل العيد من الطقوس الأساسية التي تعكس البهجة والاستعداد للتجمعات العائلية، إلا أن ضيق الوقت قد يشكل تحدي، خاصة للعائلات الكبيرة أو لمن لديهم التزامات أخرى، فيما يلي، نقدم لكم خمس طرق سهلة لتنظيف المنزل قبل العيد استعدادا لاستقبال العيد.

طرق سهلة لتنظيف المنزل قبل العيد

مع اقتراب عيد الفطر، يصبح تنظيف المنزل جزء لا يتجزأ من الاستعدادات لاستقبال هذه المناسبة السعيدة، يوفر موقع البديل نصائح هامة وطرق سهلة لتنظيف المنزل بكفاءة وسرعة، مما يسمح لك بتوفير الوقت للاستمتاع بالعيد مع عائلتك وأحبائك، إليك خمس خطوات بسيطة طرق سهلة لتنظيف المنزل قبل العيد.

1.تنظيف شامل للمنزل

البدء بالغرف الأسهل: اختاري الغرف التي تحتاج إلى جهد أقل في التنظيف وابدأي بها، هذا سيعطيك دفعة معنوية لمواصلة باقي الأعمال.

اجعلي المكنسة الكهربائية صديقتك في هذه المهمة، استخدميها لشفط الأتربة من الأرضيات والسجاد والأثاث.

بعد إزالة الأتربة، استخدمي ممسحة مبللة بمحلول تنظيف ملائم لنوعية أرضيتك.

2. تنظيم أدوات التنظيف

تجهيز علبة التنظيف: قبل البدء، اجمعي جميع أدوات ومواد التنظيف في علبة واحدة لسهولة الحمل والتنقل بين الغرف.

3. إزالة الفوضى

جمع الأغراض المتناثرة: ابدئي بجولة سريعة في المنزل، جمعي الأغراض المتناثرة والملابس والألعاب وضعي كل شيء في مكانه الصحيح.

التخلص من الأشياء غير الضرورية:قومي بفرز الأغراض التي لم تعودي بحاجة إليها وتخلصي منها بشكل مناسب.

4. تنظيف الغبار والفراغات

مسح الغبار: بدءا من الأماكن المرتفعة وانتقال إلى الأماكن المنخفضة، استخدمي قطعة قماش ناعمة لمسح الغبار عن الأثاث والأرفف والتحف.

إيقاف مراوح السقف: قبل مسح الغبار، تأكدي من إيقاف مراوح السقف لتجنب تطاير الغبار.

5. تلميع المرايا والزجاج