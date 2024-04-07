“بن 10 وجامبول وسوبرمان وباتمان” وغيرهم الكثير حين تقوم بتنزيل تردد قناة كارتون نتورك الجديد 2024

تعد قناة كارتون نتورك هي قناة تلفزيونية تختص بعرض الكارتون والرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية للأطفال، تعتبر قناة كارتون نتورك جزءا من شبكة قنوات كارتون نتورك التي تضم أيضا قنوات أخرى مثل بوميرانج وتوناميكس، ويعشق عدد كبير من الأطفال القناة لبرامجها ومسلسلاتها وأفلامها الشيقة التي تعرضها،

الآن نتعرف على تردد قناة كارتون نتورك الجديد

تردد قناة كارتون نتورك قد يختلف حسب المنطقة الجغرافية التي تعيش فيها، لذلك سنقدم من خلال المقال الحالي ترددا عاما يمكن أن ينطبق على العديد من المناطق بمعظم البلدان بالوطن العربي، وها هو تردد قناة كارتون نتورك الجديد 2024.

تردد قناة كارتون نتورك الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4.

يمكنك استخدام تلك المعلومات السابقة لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك والبحث عن قناة كارتون نتورك.

أهم البرامج المقدمة على قناة كارتون نتورك

بالنسبة للبرامج الخاصة بالقناة، فإن قناة كارتون نتورك تعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال، يتم بث برامج ومسلسلات مثل “بن 10″، “المغامرات المدهشة لجامبول”، “توم وجيري”، “سوبرمان”، “باتمان” وغيرها الكثير.

نزل تردد قناة كارتون نتورك وتابع الكارتون الأشهر بن 10 “

يعد كارتون” بن 10 “هو واحد من البرامج الشهيرة التي تعرض على قناة كارتون نتورك، تم إنتاج البرنامج من قبل شركة” مان أوف أكشن “(Man of Action) وتم عرضه لأول مرة في عام 2005.

القصة تتبع مغامرات بن تينيسون (Ben Tennyson)، وهو صبي في سن المراهقة يكتشف ساعة غريبة تسمى” أومنيتريكس “(Omnitrix)، هذه الساعة تعطيه القدرة على التحول إلى مجموعة متنوعة من الكائنات الفضائية بقوى فائقة، يستخدم بن 10 تلك القوى الجديدة لمحاربة الأشرار وحماية العالم.

يعتبر” بن 10 “من البرامج الشهيرة والمحبوبة لدى الأطفال حول العالم، كما حقق نجاحا كبيرا وتم إنتاج عدة مواسم وأفلام مشتقة منه، تتضمن المواسم اللاحقة للبرنامج تطورات في شخصيات الأبطال الخارقين ومغامراتهم.



تميز” بن 10 “بأسلوب الرسوم المتحركة الديناميكية والقصص المشوقة والمواجهات الحماسية التي يخوضها بن مع الأعداء، يتضمن البرنامج أيضا عناصر الكوميديا والأكشن، مما يجعله ممتعا للأطفال وحتى الشباب.

إذا كنت تحب الرسوم المتحركة والأبطال الخارقين، فمن المحتمل أن تجد” بن 10 “برنامجا مثيرا للاهتمام، يمكنك مشاهدة حلقاته على قناة كارتون نتورك أو العثور عليها في الإصدارات المتاحة على الإنترنت.

مع كارتون” بن 10، يتحول بن إلى العديد من الأبطال الخارقين المختلفين باستخدام ساعة أومنيتريكس.