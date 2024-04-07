ليكا أختي الغيورة.. تردد قناة وناسه 2024 Wanasa على النايل وعرب سات

اصبح تردد قناة وناسه من أكثر ما يبحث عنه الآخرين؛ حيث تعد قناة وناسه من إحدى القنوات البارزة التي تقدم العديد من الأغاني والأفلام الكرتونية الموجهة للأطفال؛ تهتم هذه القناة بتقديم محتوى يلبي اهتمامات الأطفال، مما يجعلها تحظى بمكانة خاصة في قلوبهم وتصبح من بين قنواتهم المفضلة؛ فيما تحفظ الأطفال أغاني هذه القناة وترديدها بانتظام؛ حيث تتميز هذه الأغاني بالسهولة والبساطة، وتُشعر الأطفال بالسعادة أثناء مشاهدتها، مما يمكّنهم من اكتساب سلوكيات إيجابية دون أن يشعروا؛ يمكنك الوصول إلى هذه القناة عبر تحديد ترددها على القمر الصناعي العرب والنايل سات، وسنقدم لكم التفاصيل بشكل مفصّل.

تردد قناة وناسه

للقمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة: SD.

طريقة تنزيل قناة وناسة على الرسيفر

لتنزيل تردد قناة وناسه معينة على جهاز الاستقبال اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

انتقل إلى الإعدادات وابحث عن قائمة التركيب.

اختر إضافة تردد قناة يدويًا وقم بإزالة التردد القديم عن طريق إدخال التردد الجديد للقناة.

قم بتحديد القمر الصناعي الصحيح.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بما في ذلك تردد القناة واستقطابها.

انقر على زر البحث للبحث عن القناة وتحديث الترددات الجديدة.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات