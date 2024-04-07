جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة 2024 المالية توضح

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، مما أثار اهتمام العاملين والموظفين، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ويشكل صرف المرتبات قبل العطلات الرسمية تحديًا ماليًا وعمليًا للعديد من الأفراد والأسر، حيث يسعى الجميع لتلبية احتياجاتهم والتخطيط للاحتفال بالعيد بشكل لائق.

موعد صرف مرتبات العاملين بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، ووفقًا للإعلان السابق، سيتم صرف متأخرات أو مستحقات العاملين قبل عيد الفطر المبارك، حيث سيكون موعد صرف المتأخرات في الأيام التالية: الخميس والأحد والاثنين الموافق 4 و 7 و 8 أبريل 2024، أما بخصوص صرف أصول المرتبات، فسيكون لجميع العاملين موعد لتقاضيها بداية من الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 21 و 22 و 23 أبريل 2024.

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة

بعد الزيادة التي تمت في شهر مارس لعام 2024 تظهر الأرقام الجديدة قيمة مرتبات العاملين في الدرجات المختلفة لشهر أبريل 2024.

إليك الجدول الذي يوضح قيم المرتبات بعد الزيادة:

موظفي الدرجة الأولى الممتاز: 12200 جنيه مصري.

موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه مصري.

موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه مصري.

موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه مصري.

موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه مصري.

موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه مصري.

موظفي الدرجة العالية: 10200 جنيه مصري.

موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه مصري.

أماكن صرف المرتبات

يتوفر صرف مرتبات شهر أبريل 2024 من خلال عدة طرق تقدمها وزارة المالية في مصر: