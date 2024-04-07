“ابحث عن اسمك” رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي بالعراق

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث انتظر الكثير من المواطنين موعد الاعلان عن اسماء المقبولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية على أحر من الجمر، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً ولتوفير حياة كريمة والتغلب على متطلبات الحياة الصعبة والغلاء السائر في البلاد، ويستحق الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل وأصحاب الإعاقات وكبار السن وغيرهم، وسوف نوافيكم الآن رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

كشفت وزارة العمل العراقية عن كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي ترقبها الجميع كثيراً وتأخر موعد صرف بشكل مبالغ فيه، ويمكن لكل المتقدمين للحصول على وجبات الرعاية الاستعلام عن أسماء المشمولين فيها بالخطوات التي تتمثل في التالي:

التوجه المباشر إلى منصة مظلتي.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

تحديد برنامج الرعاية الاجتماعية كع تحديد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

تحديد الاسم والمحافظة التابع لها ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على زر الاستعلام وستظهر على الفور نتائج البحث.

ما هي شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة العراق عدد من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي: