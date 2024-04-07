“قالب السوق في المبيعات” هاتف Realme الجديد وحش الميزانية الذي سيُغير قواعد اللعبة!

اجتاحت شركة ريلمي الأسواق العالمية وذلك بفضل منتجاتها وأسعارها التي لا تقارن مع أي هاتف أخر، وكان أخرها هاتف realme 12وقد أعلنت الشركة أنه حقق نجاحا ومبيعات لا مثيل لها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، هاتف Realme الجديد وحش الميزانية الذي سيُغير قواعد اللعبة.

مواصفات هاتف Realme 12x 5G

وبعد التصريحات التي اطلقتها تلك الشركة عن ذلك الهاتف بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات هاتف Realme 12x 5G.

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Realme 12x 5G عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6,6 بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز نسبة سطوع الشاشة ٦٢٥ شمعة نوع المعالج ميدياتك Dimensity 6100+ الرامات ١٢ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٢٥٦، ٥١٢ جيجا بايت عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٨ ميجا بيكسل نسبة قوة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ١٥ وات نظام التشغيل اندرويد ١٤

مميزات هاتف Realme 12x 5G

بعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف تساءل الكثير أيضاً عن أهم ما يميز ذلك الهاتف وهي كما يلي:

حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة.

بالإضافة إلى أنه يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان مختلفة وعديدة لتتناسب مع جميع الاذواق والاعمار.

كما يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً تصل إلى ٥١٢ جيجا بايت وبذلك يكون بإمكانك تحميل أكبر قدر من الصور والملفات.

مع احتوائها أيضاً على كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية وجودة لا مثيل لها تمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة.

سعر هاتف Realme 12x 5G

من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الناس هو البحث عن سعر ذلك الهاتف، وهو كما يلي: