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“قالب السوق في المبيعات” هاتف Realme الجديد وحش الميزانية الذي سيُغير قواعد اللعبة!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 30 دقيقة
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هاتف Realme 12x 5G
هاتف Realme 12x 5G

اجتاحت شركة ريلمي الأسواق العالمية وذلك بفضل منتجاتها وأسعارها التي لا تقارن مع أي هاتف أخر، وكان أخرها هاتف realme 12وقد أعلنت الشركة أنه حقق نجاحا ومبيعات لا مثيل لها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، هاتف Realme الجديد وحش الميزانية الذي سيُغير قواعد اللعبة.

مواصفات هاتف Realme 12x 5G

  • وبعد التصريحات التي اطلقتها تلك الشركة عن ذلك الهاتف بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات هاتف Realme 12x 5G.
نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفRealme 12x 5G
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6,6 بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
نسبة سطوع الشاشة٦٢٥ شمعة
نوع المعالجميدياتك Dimensity 6100+
الرامات١٢ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٢٥٦، ٥١٢ جيجا بايت
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٨ ميجا بيكسل
نسبة قوة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن١٥ وات
نظام التشغيلاندرويد ١٤
هاتف Realme 12x 5G
هاتف Realme 12x 5G

مميزات هاتف Realme 12x 5G

بعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف تساءل الكثير أيضاً عن أهم ما يميز ذلك الهاتف وهي كما يلي:

  • حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة.
  • بالإضافة إلى أنه يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان مختلفة وعديدة لتتناسب مع جميع الاذواق والاعمار.
  • كما يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً تصل إلى ٥١٢ جيجا بايت وبذلك يكون بإمكانك تحميل أكبر قدر من الصور والملفات.
  • مع احتوائها أيضاً على كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية وجودة لا مثيل لها تمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة.
هاتف Realme 12x 5G
هاتف Realme 12x 5G

سعر هاتف Realme 12x 5G

من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الناس هو البحث عن سعر ذلك الهاتف، وهو كما يلي:

  • حيث سوف يباع في الأسواق الأوروبية مقابل ١٤٤ دولار أمريكي.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 30 دقيقة
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