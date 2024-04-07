“استعدوا للعيد” عيش الرعب بكل تفاصيله! تردد قنوات أفلام رعب 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات

العديد من المواطنين يبحثون عن قنوات تقدم أفضل أفلام الرعب، المعروف عن هذا النوع من الأفلام أنها محتوى يتميز بتشويقة وإثارته، لذلك يفضله الكثير من الأفراد خاصة الشباب والمراهقين، لذلك وفرنا لكم تردد قنوات أفلام رعب 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات خلال مقالتنا اليوم، تقوم هذه القنوات بتغيير ترددها بشكل دائم من أجل إعطاء صورة واضحة أكثر للمشاهد بدون فواصل أو تشويش أثناء بث المحتوى، وفرنا لكم أفضل القنوات التي تعرض محتوى حصري.

تردد قنوات أفلام رعب 2024 الجديد

أفلام الرعب من أكثر الأنواع المحببة لدى الكثير من الأفراد، نظرا لأنه يتميز بالتشويق والإثارة، يوجد العديد من القنوات المخصصة لعرض هذا النوع من الافلام على النايل سات والعرب سات التي سوف نقدم لكم تردداتهم خلال مقالتنا اليوم.

تردد قناة سكار الجديدة scare t.v

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10873

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ⅚.

جودة المشاهدة: SD.

تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد MBC ACTION

القمر الصناعي: النايل سات-العرب سات.

التردد على النايل سات: 11476- 12015.

التردد على عرب سات: 11270-12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ⅚.

جودة المشاهدة: SD.

تردد قناة توب موفيز الجديد top movies

القمر الصناعي: نايل سات- العرب سات.

التردد على النايل سات: SD

التردد على النايل سات: HD

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقى.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة دي موفيز الجديد (D movies)

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد الجديد:11603.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:الأفقي.

جودة المشاهد:SD.

تردد قناة هوليود رعب الجديد (HOLLYWOOD HORROR)