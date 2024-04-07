وداعاً للشعر الخشن قبل العيد! اكتشفي سر كيراتين الخميرة لفرد الشعر وتنعيمه بدون مواد كيميائية

أصبحت الكثير من السيدات يلجئون إلى استخدام كيراتين ومواد الفرد من أجل تنعيم شعرهم، لكن هذه الطرق من أسوء الطرق المستعملة، نظراً لكونها تعمل على إضعاف بصيلات الشعر مع حدوث تساقط، يمكنك الاستغناء عن كل هذا وتبديلها بالطرق الطبيعية، الخلطات الطبيعية لا يوجد أفضل منها، حيث أثبتت العديد من الدراسات مدى فعاليتها، فلا يوجد قلق أو خوف من استعمالها، تكلفتها بسيطة للغاية، يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة للغاية، اليوم وفرنا لكم أفضل وصفة وهي كيراتين الخميرة الفعال لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة بخطوات بسيطة.

اكتشفي سر كيراتين الخميرة لفرد الشعر

العديد لا يعلم أن الخميرة من المكونات التي تساعد على تنعيم الشعر وفرده بشكل طبيعي، حيث تساعد على ترطيب الشعر، حيث تتضمن الخميرة على العديد من المواد الغذائية للشعر، تعتبر البيوتين وغيرها من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، سنقدم لكم طريقة تحضير الوصفة بمكونات بسيطة:

المكونات:

ملعقتين من بودرة الخميرة.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة جل صبار.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ملائم، نضيف إليه بودرة الخميرة، زيت اللوز، فازلين، جل صبار، نخلط جميع المكونات جيدا.

مزج المكونات، سوف يساعدك على أن تحصلي على ماسك فعال يعمل على تنعيم الشعر مع عدم ظهور تجاعيد في بصيلات الشعر.

الأفضل استخدام كيراتين الخميرة يومياً، أو 3 مرات حتى تحصلين على النتائج التي ترغبين بها مع ازدياد نعومة الشعر.

قدمنا لكم اليوم كيراتين الخميرة الفعال لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة مع معرفة طريقة التحضير بخطوات بسيطة، بمجرد تجربة تلك الوصفة، سوف تحصلين على نتيجة التي ترغبين بها في أقل وقت.